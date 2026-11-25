El dólar mayorista superó este miércoles 25 de noviembre la barrera de los $1.600 y alcanzó un nuevo máximo nominal histórico. La cotización avanzó $18, equivalente al 1,1%, hasta ubicarse en $1.611 para la venta y acumuló siete jornadas consecutivas de subas.

El movimiento se produjo luego de varios meses de relativa estabilidad cambiaria y estuvo acompañado por una mayor demanda de cobertura. La incertidumbre sobre los vencimientos de deuda de 2027 y la depreciación de las monedas de la región también presionaron sobre el mercado.

En el Banco Nación, el dólar minorista subió $15 y llegó a $1.630 para la venta. En tanto, el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central se ubicó en $1.633,07.

Cómo cotizaron los dólares financieros y el blue

Entre las cotizaciones paralelas, el dólar blue avanzó $40 y alcanzó los $1.740 para la venta, según el relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar MEP cayó a $1.665,62 y el contado con liquidación se ubicó en $1.767,42.

El avance del tipo de cambio mayorista también volvió a poner en discusión la relación entre el dólar y la inflación. En lo que va de 2026, la cotización mayorista acumula una suba del 9,5%, mientras que el incremento de los precios se acerca al 28%.

Las razones detrás de la presión cambiaria

Uno de los factores que explican el movimiento es la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda en moneda extranjera durante 2027. Con el riesgo país por encima de los 1.100 puntos, los inversores aumentaron sus posiciones dolarizadas ante las dudas sobre el esquema financiero del próximo año.

También influye el calendario político, ya que las elecciones presidenciales de 2027 comenzaron a incorporarse en las decisiones de inversión y administración de riesgos de las empresas. A esto se suma la menor rentabilidad de las estrategias de inversión en pesos frente a las expectativas de inflación y la evolución del dólar.

Por último, la estacionalidad de fin de año suele incrementar la demanda de divisas para viajes y vacaciones. La combinación de estos elementos mantiene la presión sobre las cotizaciones cambiarias.