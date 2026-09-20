El empleo privado registrado volvió a caer en junio y profundizó una tendencia que se mantiene desde mediados de 2025. Según los datos analizados por TN, el trabajo asalariado privado formal retrocedió 0,1% mensual y acumula cerca de 46.000 puestos perdidos desde diciembre. La baja se mantiene pese al desempeño de sectores como la minería, el petróleo y el agro, que muestran una evolución diferente pero todavía no alcanzan para compensar las pérdidas de otras actividades.

Casi un año de retrocesos

Desde junio de 2025, el empleo privado formal registra bajas prácticamente todos los meses, con la excepción de febrero de 2026, cuando permaneció estable. Si la comparación se extiende hasta noviembre de 2023, la pérdida llega a unos 246.300 puestos asalariados privados registrados.

El comportamiento es diferente según la actividad. La industria, la construcción y el comercio concentraban en 2025 cerca de la mitad del empleo asalariado privado registrado y se encuentran entre los sectores que más puestos perdieron.

En cambio, el agro, la minería, el petróleo, la intermediación financiera y las actividades inmobiliarias representaban alrededor del 23% del empleo privado formal. Aunque algunos de estos rubros tuvieron avances, su menor participación limita el impacto que pueden tener sobre el conjunto del mercado laboral.

Qué pasó con los sectores más dinámicos

Desde junio de 2025, los sectores considerados más dinámicos perdieron alrededor de 18.100 puestos, mientras que los rubros de mayor peso en el empleo destruyeron cerca de 93.000.

Sin embargo, durante 2026 el comportamiento de los sectores dinámicos comenzó a mostrar cierta estabilización. En junio, el empleo de ese grupo se ubicó 0,2% por encima del nivel de diciembre. Dentro de ese resultado, el agro creció 1,2%, mientras que minería y petróleo avanzaron 0,9%.

Aun así, esos sectores permanecen por debajo de los niveles registrados en noviembre de 2023. Uno de los factores señalados en el análisis es la incorporación de tecnología y la búsqueda de mayor productividad, que pueden permitir un aumento de la producción sin una expansión equivalente de los puestos de trabajo.

La actividad económica también mostró bajas

La evolución del empleo está vinculada con el comportamiento general de la economía. Durante el primer semestre de 2026, la actividad acumuló un crecimiento interanual de 1,9%, aunque entre junio y diciembre se registró una contracción de 1,1% en términos desestacionalizados.

Los primeros datos del tercer trimestre tampoco mostraron una recuperación generalizada. En julio, la industria manufacturera cayó 5% mensual y la construcción retrocedió 4,6%. La minería y el petróleo también registraron una baja de 0,9%.

En ese contexto, las proyecciones de crecimiento para 2026 fueron revisadas a la baja. El consenso de analistas pasó de estimar una expansión de 3,5% a comienzos de año a proyectar 2,1% en el relevamiento más reciente.

El crédito hipotecario como apuesta para la construcción

En paralelo, se puso en marcha una medida orientada a impulsar el crédito hipotecario y, mediante la construcción, generar actividad y empleo. El fondo que administra los ahorros previsionales realizó una primera licitación de plazos fijos ajustables por inflación.

El esquema contempla colocar $2 billones en diferentes tramos semanales y en la primera operación se adjudicaron $200.000 millones. La mayor parte correspondió al tramo a cinco años, lo que permite a los bancos acceder a financiamiento de mayor plazo.

La medida también generó una reducción de las tasas de algunos créditos hipotecarios, aunque los desembolsos todavía se encuentran por debajo de los máximos registrados en años anteriores.

El panorama laboral, de esta manera, combina una caída sostenida del empleo privado registrado con algunos signos de estabilización en sectores puntuales, mientras la evolución de la actividad económica aparece como uno de los factores centrales para determinar si esa tendencia puede modificarse durante los próximos meses.