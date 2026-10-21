La Iglesia católica salió al cruce del presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre los argentinos que aseguran no llegar a fin de mes. El cardenal Ángel Rossi, vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Córdoba, cuestionó la postura del mandatario y defendió a quienes manifiestan dificultades para cubrir sus gastos. Sus declaraciones se produjeron este martes 20 de octubre, a pocas semanas de la visita del papa León XIV al país.

"Si la gente dice que no llega, es porque no llega. No creo que a nadie le dé gusto decir eso", sostuvo Rossi durante una rueda de prensa, luego de participar en un encuentro con representantes sindicales en Córdoba.

La respuesta del religioso llegó después de que Milei calificara como una "pelotudez" la afirmación de que una parte de la población no cuenta con ingresos suficientes para llegar al día 20 de cada mes. El Presidente había realizado esas declaraciones el lunes, durante una conferencia vinculada con el sector energético en Neuquén.

En aquella oportunidad, el mandatario cuestionó el planteo y se preguntó cómo podrían sobrevivir las personas durante diez días sin comer ni beber. Sus palabras generaron repercusiones políticas y una respuesta desde distintos sectores.

Frente a esa postura, el arzobispo cordobés remarcó que las dificultades económicas deben analizarse desde la realidad cotidiana de las familias y no únicamente a partir de los indicadores generales.

"Los que no comen hasta la noche no es el Presidente, es la gente. Yo le creo a la gente", expresó Rossi, al insistir en la necesidad de escuchar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Las críticas de la Iglesia en la previa de la visita del Papa

El pronunciamiento del vicepresidente del Episcopado se produjo en un contexto de expectativa por la llegada de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Rossi, quien fue designado cardenal durante el pontificado de Francisco, ya había advertido semanas atrás que el Papa encontraría un país atravesado por dificultades sociales y económicas. Sin embargo, también había aclarado que la problemática de la pobreza no comenzó durante la actual gestión nacional.

En distintas intervenciones públicas, el arzobispo cuestionó la distancia entre los indicadores macroeconómicos y las condiciones de vida de las familias. También manifestó preocupación por la situación de los jubilados y las personas con discapacidad.

Las declaraciones se suman a otros pronunciamientos de referentes de la Iglesia. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también había advertido sobre el endeudamiento de los hogares y las dificultades de numerosas familias para cubrir sus necesidades básicas.

La discusión tiene como antecedente una encuesta de la consultora Zentrix, según la cual el 65,3% de los consultados aseguró que sus ingresos no alcanzan más allá del día 20 del mes. Ese relevamiento fue uno de los puntos cuestionados por Milei durante su exposición.

Mientras tanto, la Iglesia argentina continúa con los preparativos para recibir a León XIV. Córdoba será una de las paradas de su visita apostólica, con una misa prevista para el 10 de noviembre en la Escuela de Aviación Militar.

En ese escenario, las declaraciones de Rossi volvieron a poner en discusión las diferencias entre la evaluación económica del Gobierno nacional y la preocupación social expresada por distintos representantes de la Iglesia.