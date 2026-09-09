El Estado provincial se encuentra ultimando los detalles para su histórico desembarco en Wall Street mediante una emisión de deuda internacional por hasta USD 600 millones bajo legislación y competencia de los tribunales de Nueva York.

El objetivo, según transmitió el propio gobierno, es aprovechar una "ventana de oportunidad" entre la segunda mitad de septiembre o los primeros días de octubre para colocar un instrumento a nueve años destinado a financiar proyectos de infraestructura y obras públicas, convirtiéndose en el séptimo distrito argentino en acceder al mercado externo desde las elecciones.

Según estimaciones de la consultora Max Capital, el nuevo bono provincial debería salir al mercado con un rendimiento cercano al 9,4% o 9,5%. Si bien San Juan ostenta números fiscales y de endeudamiento sumamente sólidos —su deuda equivale a apenas el 10% de sus ingresos anuales y el 90% corresponde a organismos internacionales—, la firma financiera explica que la tasa será superior a la de otros distritos (como Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires) debido a que se trata de su debut absoluto en los mercados globales, lo que obliga a pagar una prima adicional para convencer a inversores sin historial previo con el bono sanjuanino.

La llegada de la provincia a los mercados internacionales profundiza un fenómeno económico que comenzó a tomar fuerza tras los comicios del año pasado, período en el cual distritos como CABA, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Entre Ríos y Chubut ya capturaron aproximadamente USD 4.200 millones en el exterior.

De concretarse exitosamente la colocación sanjuanina por los USD 600 millones previstos, el financiamiento externo conjunto de las provincias se aproximará a los USD 4.800 millones, consolidando una tendencia donde varios gobernadores logran financiarse en Wall Street en condiciones competitivas y, en muchos casos, a tasas inferiores a las que afronta la propia Nación.

Guiño a los mercados

La provincia llega, sin embargo, con un nivel de endeudamiento muy bajo. Su deuda equivale a apenas 10% de los ingresos anuales y cerca del 90% corresponde a compromisos con organismos internacionales. Eso significa que San Juan prácticamente no tiene actualmente deuda financiera relevante en manos de inversores privados.

También cuenta con un extenso historial de disciplina fiscal. La provincia acumuló 20 años consecutivos con superávit primario y financiero, aunque esa trayectoria se interrumpió recientemente. En los doce meses terminados en el primer trimestre de 2026 registró un déficit primario equivalente al 0,7% de sus ingresos y un rojo financiero de 1,4%.

Contexto y comparación

Las provincias con mayor trayectoria o un perfil financiero más consolidado (como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe) consiguen tasas de interés más bajas (que oscilan entre el 7,3% y el 8,6% según el informe) debido a una serie de factores clave que los inversores internacionales evalúan en Wall Street:

Historial y previsibilidad: Estos distritos llevan años operando recurrentemente en los mercados internacionales de deuda. Los grandes fondos de inversión ya los conocen, entienden cómo funcionan sus economías y confían en sus antecedentes de cumplimiento, lo que genera menor incertidumbre.

Base de inversores establecida: Al haber emitido bonos en el pasado, cuentan con una red consolidada de compradores institucionales que compran sus títulos de forma natural, lo que dinamiza la demanda y empuja la tasa de interés a la baja.

Profundidad económica y liquidez: Se percibe que sus economías regionales son más grandes, diversificadas y menos dependientes de una sola actividad económica, lo que teóricamente les otorga una mayor capacidad de generación de ingresos propios para afrontar los pagos en dólares.

En contraste, distritos que debutan o tienen menor participación histórica —como San Juan o Chubut— deben ofrecer un rendimiento inicial más atractivo (cercano al 9,5%). Los inversores internacionales exigen ese "plus" o prima de riesgo porque se enfrentan a un emisor nuevo en la plaza financiera global, cuyos bonos todavía no tienen un recorrido histórico probado ni una base de compradores fidelizada.

Fuentes: Max Capital y LPO.