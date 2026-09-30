El examen de ingreso tendrá una modificación importante a partir de este año: se realizará en una sola jornada. Así lo confirmó Gisela Suligoy coordinadora de los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ a DIARIO HUARPE, quien explicó que la decisión surgió luego de analizar las experiencias de años anteriores y con el objetivo de optimizar la organización.

Desde la organización consideran que concentrar la evaluación en una única fecha permitirá reducir las dificultades que implica para los aspirantes afrontar dos jornadas de examen.

Gisela Suligoy - Coordinadora de los Institutos Preuniversitarios UNSJ (Foto DIARIO HUARPE)

Menos jornadas para los aspirantes

Según explicó Suligoy, uno de los principales motivos de la modificación está relacionado con el impacto que tiene para los estudiantes rendir durante dos días.

La decisión busca evitar una segunda jornada de evaluación y, de esta manera, disminuir cuestiones vinculadas con la ansiedad, el estrés y la organización familiar.

“Vemos absolutamente muchos beneficios con respecto a elegir un solo día, más que nada con lo que tenga que ver con no exponer al alumno o al aspirante a dos jornadas de examen”, señaló.

La organización también tuvo en cuenta que el examen no involucra únicamente a los estudiantes, sino que genera un importante movimiento de familias alrededor de las instituciones donde se desarrolla.

Un operativo que moviliza a miles de personas

Suligoy destacó que la cantidad de aspirantes que participan habitualmente del proceso de ingreso ronda los 1.800 alumnos.

A ese número se suma el acompañamiento de familiares, principalmente padres, lo que hace que el movimiento alrededor de las escuelas llegue a unas 3.000 personas o incluso más durante las jornadas de evaluación.

“Tenemos muy en cuenta el tema de la familia”, explicó Suligoy, al remarcar que la modificación también apunta a contemplar la organización de quienes acompañan a los estudiantes.

De esta manera, el ingreso concentrará el examen en una única jornada, una decisión que desde la organización vinculan tanto con la experiencia de años anteriores como con la necesidad de hacer más eficiente el operativo.