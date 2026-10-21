El feriado dejó más turistas y estadías más cortas ante el desafío de sostener el consumo

El fin de semana largo del 12 de octubre dejó un resultado que interesa especialmente a las economías turísticas: aumentó la cantidad de viajeros, pero se acortó su permanencia. Para San Juan, donde el alojamiento convive con excursiones, gastronomía y espectáculos, esa diferencia obliga a mirar más allá de la ocupación. Recibir visitantes y lograr que su paso sostenga la actividad comercial son objetivos relacionados, aunque requieren indicadores diferentes.

El relevamiento nacional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa contabilizó 1.490.400 turistas, un 3,5% más que durante el mismo feriado de 2025. La estadía promedio pasó de dos días a 1,8. El gasto total, estimado en 313.610 millones de pesos, cayó un 2,2% real. Son cifras del conjunto del país y no deben trasladarse automáticamente a la provincia ni a cada uno de sus departamentos.

La duración del viaje cambia las cuentas

Según el informe de CAME sobre el feriado de octubre, el gasto diario por persona aumentó en términos reales. La combinación permite entender el resultado: una mayor erogación durante cada jornada puede quedar compensada por una noche menos de alojamiento o una visita más breve. La cantidad de llegadas, por sí sola, no describe la facturación del destino.

En una escapada corta, los horarios adquieren un peso particular. Una excursión que termina tarde, un restaurante que abre después de la salida del transporte o una función alejada del alojamiento pueden quedar fuera del itinerario. Coordinar información y tiempos de atención aparece, por lo tanto, como una herramienta concreta para que una propuesta turística pueda convertirse en una compra efectiva dentro de la provincia.

También importa distinguir dónde se realiza ese consumo. Una reserva de hotel hecha por internet puede terminar remunerando un servicio local. En cambio, contratar entretenimiento digital no implica necesariamente una visita ni un ingreso para un establecimiento del destino. Agrupar ambas operaciones bajo una misma etiqueta impide evaluar con precisión qué actividad generó movimiento económico en San Juan durante el feriado.

El casino ofrece un ejemplo claro de esa diferencia entre canales. Una sala física forma parte de una localización y requiere presencia del público, mientras que una plataforma como Betway Casino organiza un catálogo digital de slots y juegos de mesa. Identificar el formato resulta necesario al estudiar el gasto en entretenimiento: la consulta o utilización de una plataforma online no demuestra demanda de alojamiento, gastronomía o transporte en una ciudad determinada.

La agenda cultural ofrece fechas concretas

La programación de espectáculos aporta otra clase de información para planificar una visita. El regreso de Marcela Morelo al Teatro Sarmiento, anunciado para el domingo 25 de octubre a las 22, permite organizar un desplazamiento alrededor de una fecha y un lugar precisos. La cantante presentará su álbum La Morelo y parte del repertorio que atraviesa su trayectoria.

Ese anuncio no permite anticipar cuántas habitaciones se ocuparán. Para conocer su efecto turístico haría falta distinguir al público residente del que llega desde otras localidades y comprobar si existe pernocte. Una entrada vendida acredita asistencia al espectáculo. Para hablar de turismo, en cambio, se necesita información adicional sobre el viaje, su duración y los servicios utilizados durante la permanencia.

La diferencia tiene consecuencias prácticas para quienes diseñan promociones. Una propuesta asociada a una función nocturna debería informar con claridad las condiciones del alojamiento y los traslados disponibles. Si el visitante no encuentra cómo regresar o desconoce los horarios, el atractivo del espectáculo puede no alcanzar para convertir la consulta en una reserva. La información útil forma parte de la experiencia antes de la llegada.

Con el feriado terminado, el seguimiento comercial puede concentrarse en preguntas verificables: cuántas noches se vendieron, qué servicios se contrataron y cómo se distribuyeron las operaciones entre establecimientos. Comparar esos datos con fechas equivalentes permitiría separar el efecto del calendario de otros movimientos. La próxima agenda cultural ofrece oportunidades concretas, pero su aporte a la economía sanjuanina deberá medirse en actividad local efectivamente realizada.