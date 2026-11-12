El fideicomiso de Vicuña podría llegar al recinto de la Cámara de Diputados de San Juan la próxima semana. Así lo adelantó el diputado provincial Enzo Cornejo, quien consideró que se trata de un asunto de relevancia para el Gobierno provincial y el futuro de la actividad minera, aunque aclaró que todavía no pudo analizar en profundidad el contenido del proyecto que acaba de ingresar.

"El hecho de que el fideicomiso de Vicuña tome estado parlamentario es importante. Seguramente tendremos una sesión, posiblemente la próxima semana, porque es una cuestión relevante no solamente para el Gobierno de San Juan, sino también para el futuro del ambiente", expresó el legislador a DIARIO HUARPE.

Cornejo explicó que, debido a que la propuesta ingresó recientemente, los diputados todavía no realizaron una evaluación integral de sus disposiciones. "El proyecto acaba de ingresar y aún no hemos podido leerlo en detalle. Sin embargo, en las próximas horas seguramente tendremos una evaluación más clara de su contenido", señaló.

Los fondos y el acuerdo con Vicuña

El fideicomiso forma parte del acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña Argentina S.A., la compañía vinculada a los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol. El instrumento establece un mecanismo para destinar recursos a obras de infraestructura estratégica en distintos puntos de la provincia.

Entre los compromisos económicos contemplados figura un aporte extraordinario de US$ 250 millones por parte de la empresa, de carácter anticipado y no reembolsable. Además, el esquema prevé una contribución equivalente al 1,5% de las ventas brutas anuales a partir del sexto año de producción comercial.

Los recursos estarán destinados a infraestructura vial, hídrica, energética y de saneamiento. Entre las obras mencionadas dentro de las prioridades se encuentra la reconstrucción de la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo que conecta Albardón con Jáchal.

El planteo para aumentar las regalías al 5%

Otro de los puntos consultados a Cornejo fue la iniciativa presentada por el diputado Aranda, que propone elevar del 3% al 5% las regalías mineras que percibe la provincia. Sobre este tema, el legislador confirmó que el proyecto todavía no tiene despacho y continúa bajo análisis en la Comisión de Minería.

"El proyecto permanece en comisión. Seguramente, durante las próximas semanas, la Comisión de Minería elaborará un despacho en función de la propuesta presentada por Aranda", indicó.

De esta manera, descartó que exista por el momento una modificación del porcentaje vigente. "Las regalías continúan siendo del 3% en San Juan", remarcó.

La discusión sobre el aumento de las regalías transita, por ahora, un camino legislativo diferente al del fideicomiso de Vicuña. Se trata de dos instrumentos con alcances distintos: mientras uno busca establecer un aporte específico para financiar infraestructura, el otro apunta a modificar el porcentaje que recibe la provincia por la explotación de los recursos minerales.

Dos debates en la agenda minera

Con el posible tratamiento del fideicomiso en el recinto y el proyecto para elevar las regalías todavía en comisión, la actividad minera vuelve a ocupar un lugar central en la agenda legislativa sanjuanina.

La próxima evaluación de los diputados permitirá conocer los alcances de la iniciativa vinculada a Vicuña y los pasos que seguirá su discusión parlamentaria. Por su parte, la propuesta de llevar las regalías al 5% deberá esperar el análisis y el despacho correspondiente de la Comisión de Minería.