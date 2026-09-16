El fiscal que investiga el crimen de Camila descartó durante la audiencia de formalización la versión sostenida por Riveros y aseguró que la víctima no se provocó las diez heridas que presentaba en su cuerpo. Según la autopsia y los informes del Complejo Científico Forense, dos de esas lesiones, las que ingresaron por ambos lados del cuello, fueron mortales y habrían sido provocadas por otra persona.

La Fiscalía sostuvo que las únicas lesiones autoinfligidas fueron las que presentó el propio Riveros, consideradas leves por los profesionales que intervinieron en el caso. Para el acusador, esas heridas fueron realizadas por el imputado en un intento de instalar un escenario diferente al verdadero desarrollo del hecho.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público expuso además los elementos que permitieron reconstruir las últimas horas de la víctima. De acuerdo con la investigación, Riveros y Camila ingresaron al departamento durante las últimas horas del sábado y las primeras del domingo. Testigos manifestaron haber escuchado gritos provenientes del lugar.

La data de muerte establecida por los investigadores ubica el crimen alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo. La Fiscalía sostiene que Riveros permaneció aproximadamente doce horas junto al cuerpo de su esposa, hasta que el hecho fue descubierto cerca del mediodía.

Entre los elementos incorporados a la investigación aparece también una carta escrita de puño y letra por Riveros, en la que habría hecho referencia al daño que provocaría a ambas familias y se habría despedido. Además, alrededor de las 11.30 del domingo mantuvo una comunicación con una expareja que reside en Salta, a quien le habría manifestado que ella era el amor de su vida y le pidió disculpas por lo que estaba por hacer.

Un año de prisión preventiva y de investigación

La Justicia hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso un año de prisión preventiva para Riveros, acusado provisoriamente de un homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, contemplado en el artículo 80, incisos 1 y 11 del Código Penal.

Ese plazo permitirá a los investigadores avanzar con las distintas medidas de prueba que todavía permanecen pendientes y terminar de incorporar a la causa el material que ya fue obtenido durante las primeras horas de la investigación.

El embarazo y un dato que todavía falta determinar

Durante la autopsia se obtuvo además un examen de orina que dio positivo para embarazo. Sin embargo, todavía no está confirmado cuánto tiempo de gestación tenía Camila.

La Fiscalía aclaró que por el momento solamente cuentan con ese resultado y que deberán realizarse otros estudios para determinar la antigüedad del embarazo. Tampoco se estableció aún con certeza si Riveros conocía esa situación ni si pudo haber tenido alguna incidencia en el crimen.

La investigación continuará ahora con la incorporación de nueva evidencia y con el análisis de los elementos ya recolectados, mientras Riveros permanece detenido bajo prisión preventiva.