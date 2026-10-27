El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio un respaldo clave al Gobierno de Javier Milei al alcanzar un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa económico. El entendimiento acerca un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones, aunque el dinero todavía no está autorizado: falta la aprobación del Directorio Ejecutivo.

La decisión fue anunciada este martes 27 de octubre y corresponde al acuerdo de US$20.000 millones firmado en abril de 2025. El tratamiento definitivo está previsto para principios de diciembre, por lo que los fondos no llegarían de inmediato a las cuentas argentinas.

El organismo elogió la desaceleración de la inflación, la disciplina fiscal y la acumulación de reservas. Según informó, las reservas internacionales netas superaron en alrededor de US$4.000 millones la meta fijada para fines de junio.

El desembolso todavía tiene una condición

La tercera revisión del FMI superó la instancia de negociación entre el equipo técnico del organismo y las autoridades argentinas. Para liberar el dinero, ahora debe pronunciarse el Directorio Ejecutivo.

El monto, cercano a US$900 millones, forma parte del financiamiento ya previsto en el convenio de 48 meses. No se trata de un préstamo nuevo ni de recursos que estén disponibles desde este martes.

El calendario agrega presión: Argentina debe afrontar un vencimiento cercano a US$800 millones en intereses a comienzos de noviembre, antes de la fecha en la que se espera que el Fondo analice la revisión.

Qué destacó el FMI de la economía argentina

El organismo indicó que el Banco Central compró cerca de US$16.000 millones durante 2026 y que el Tesoro captó más de US$5.000 millones en divisas en el mercado local. También señaló la refinanciación de US$6.000 millones mediante operaciones repo.

El Fondo puso el foco en la continuidad de las políticas fiscales y monetarias. La pauta del programa contempla un superávit primario de 1,4% del PBI en 2026 y un esfuerzo similar para 2027.

En materia de inversión, destacó proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por más de US$76.000 millones. Esa cifra corresponde a inversiones previstas, no necesariamente ejecutadas.

Los desafíos que siguen para el Gobierno

El respaldo técnico llega en un escenario económico con señales dispares. En su último informe de perspectivas, el FMI redujo su previsión de crecimiento argentino para 2026 de 3,5% a 2,1%.

Por eso, junto con el equilibrio de las cuentas públicas y las reservas, el organismo planteó la necesidad de sostener reformas que impulsen la inversión, la producción y el empleo.

El próximo paso será la reunión del Directorio Ejecutivo, que evaluará el acuerdo alcanzado con el equipo económico de Luis Caputo. Solo con ese aval, la Argentina podrá acceder al desembolso que este martes quedó un paso más cerca.