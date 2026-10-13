El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó sus proyecciones de crecimiento para la Argentina tanto para 2026 como para 2027. Según la última actualización de sus Perspectivas Económicas Globales, el Producto Bruto Interno (PBI) del país crecerá un 2,1% este año, por debajo del 3,5% previsto en los informes de abril y julio.

La nueva estimación se difundió en el marco de las reuniones conjuntas del organismo con el Banco Mundial en Tailandia. Para 2027, el Fondo proyectó una expansión del 3,5%, medio punto porcentual menos que lo calculado anteriormente.

El ajuste refleja una perspectiva más moderada para la actividad económica argentina, en un contexto internacional atravesado por la incertidumbre y por cambios en las previsiones de crecimiento de distintas economías.

Qué proyecta el organismo para la inflación

El informe también actualizó las estimaciones de inflación. Para 2026, el FMI prevé una suba de precios del 32,5%, por encima del 30,4% que había calculado en abril. Sin embargo, la proyección se mantiene por debajo del 41,9% registrado durante 2025, según las cifras del organismo.

Para 2027, el Fondo espera que la inflación descienda al 21,2%. Ese pronóstico, no obstante, supera en 5,5 puntos porcentuales la estimación de abril, cuando calculaba un 15,7%.

Las previsiones sobre desempleo y cuentas externas

En materia laboral, el FMI estimó que la tasa de desempleo llegará al 7,6% en 2026, frente al 7,4% del año anterior. Para 2027, anticipó una reducción al 7,1%.

En cuanto a la cuenta corriente, el organismo proyectó un superávit equivalente al 0,6% del PBI tanto para 2026 como para 2027. En 2025, ese indicador había registrado un saldo negativo del 1,1%.

La Argentina mantiene un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI firmado en abril de 2025, por un total de 20.000 millones de dólares, con compromisos vinculados a la disciplina fiscal y la acumulación de reservas.