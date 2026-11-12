El FMI restó importancia a la suba del riesgo país y la volatilidad argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) restó importancia este jueves 12 de noviembre a la reciente volatilidad de los mercados argentinos y a la suba del riesgo país, al considerar que se trata de fluctuaciones de corto plazo que responden a una combinación de factores internacionales, regionales y locales. El organismo pidió no sobredimensionar estos movimientos y destacó una mejora en los fundamentos económicos del país.

La posición fue expresada por Julie Kozack, directora del Departamento de Comunicaciones del FMI, durante una conferencia de prensa en Washington. La funcionaria sostuvo que las variaciones financieras recientes no responden a una única causa y que deben analizarse dentro de un contexto económico más amplio.

“Recomendamos no poner un énfasis excesivo en las fluctuaciones de corto plazo”, expresó Kozack al ser consultada sobre la inestabilidad financiera y los movimientos del riesgo país argentino.

La portavoz explicó que parte de la volatilidad responde a cambios en la percepción global del riesgo, que afectan a las economías emergentes en general. A estos factores se suman situaciones regionales y cuestiones internas de la Argentina.

En ese sentido, el organismo consideró que la atención debe concentrarse en la evolución de los principales indicadores económicos y en la continuidad de las políticas acordadas con el Gobierno nacional.

El FMI destacó mejoras en la economía argentina

Más allá de las recientes turbulencias financieras, Kozack aseguró que la Argentina logró avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica.

Entre los aspectos positivos, destacó la desaceleración de la inflación, el resultado fiscal superavitario y el cumplimiento de las metas de acumulación de reservas internacionales previstas en el programa.

También señaló una reducción de los riesgos de refinanciación de la deuda, vinculada, entre otras medidas, con la extensión de los vencimientos de los compromisos en pesos.

Sin embargo, el Fondo advirtió que la volatilidad reciente demuestra la importancia de continuar fortaleciendo la capacidad de la economía argentina para enfrentar eventuales crisis externas.

En ese marco, ratificó la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, seguir acumulando reservas internacionales y mejorar el funcionamiento de la política monetaria.

Sin fecha para el desembolso de US$900 millones

Durante la conferencia, Kozack también se refirió a la tercera revisión del acuerdo vigente entre la Argentina y el FMI, cuya aprobación permitiría habilitar un nuevo desembolso cercano a los US$900 millones.

La funcionaria confirmó que existe un entendimiento a nivel técnico con las autoridades argentinas y que el organismo continúa preparando la documentación necesaria para elevar la revisión al Directorio Ejecutivo.

No obstante, aclaró que todavía no hay una fecha definida para esa reunión. Por lo tanto, los fondos continúan sujetos a la aprobación formal del organismo.

De esta manera, el FMI mantuvo su evaluación favorable sobre los avances del programa económico argentino y buscó llevar tranquilidad frente a los recientes movimientos del mercado, aunque insistió en la necesidad de sostener las políticas acordadas y fortalecer las reservas internacionales.