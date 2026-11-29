Argentina quedó fuera del grupo de los 100 países con mejores perspectivas de crecimiento económico para 2026, según el último ranking del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo ubicó al país en el puesto 127 entre 191 economías, luego de revisar a la baja sus proyecciones para la actividad nacional.

El informe prevé que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino avance un 2,1% durante este año, una cifra inferior al crecimiento promedio mundial estimado en 3,1%. La posición representa un retroceso respecto de las expectativas que existían a comienzos de 2026 y también marca una diferencia con otras economías latinoamericanas.

La Argentina quedó relegada en el ranking internacional

La revisión del FMI mostró una perspectiva menos favorable para el desempeño económico argentino en comparación con otros países de la región. Paraguay aparece con una expansión proyectada del 4,5%, mientras que Perú registra una estimación del 3%.

Brasil y Colombia también quedaron ubicados por encima de Argentina en las perspectivas de crecimiento. De esta manera, el país perdió posiciones en una clasificación que contempla a 191 economías del mundo.

El FMI redujo su pronóstico para 2026

Uno de los factores que explica el retroceso fue la revisión realizada por el organismo internacional durante octubre. En ese momento, el Fondo redujo su previsión de crecimiento para Argentina del 3,5% inicial al 2,1% actual, una baja de 1,4 puntos porcentuales.

La subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, Petya Koeva Brooks, explicó que la corrección respondió a una actividad económica más débil de lo esperado durante los primeros tres trimestres del año. También mencionó una demanda interna moderada y condiciones financieras que continúan siendo restrictivas.

Las consultoras privadas prevén un crecimiento menor

Las estimaciones de los analistas privados relevados por el Banco Central muestran un panorama todavía más cauteloso para la economía argentina. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), las consultoras proyectan un crecimiento promedio de apenas el 0,7% para 2026.

Esa previsión se encuentra considerablemente por debajo del 2,1% estimado por el FMI. Si se cumpliera, el desempeño económico argentino sería todavía más débil que el contemplado en el ranking internacional del organismo.

Dos trimestres consecutivos de caída

El escenario también está atravesado por los datos oficiales de actividad económica, que reflejaron dos trimestres consecutivos de retroceso en términos desestacionalizados. Esa situación configura técnicamente una recesión y constituye otro elemento para entender el deterioro de las perspectivas.

Mientras el FMI mantuvo sin cambios sus previsiones para la economía mundial y América Latina, redujo específicamente las expectativas para Argentina. El resultado fue una pérdida de posiciones en el ranking internacional y una proyección de crecimiento inferior a la de varios países de la región.