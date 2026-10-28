El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció la concreción de un acuerdo técnico con el gobierno de Javier Milei en el marco de la tercera revisión del programa económico. El entendimiento contempla un desembolso aproximado de 900 millones de dólares, cuya aprobación formal por parte del Directorio Ejecutivo del organismo se prevé para principios de diciembre, representando un importante respaldo político y financiero para el ministro de Economía, Luis Caputo, en un contexto de tensión financiera y suba del Riesgo País.

Desde el staff del organismo destacaron positivamente el diálogo constructivo con las autoridades y su compromiso con las políticas disciplinadas y las reformas de mercado.

Pese a que los indicadores oficiales confirman una recesión técnica debido a la caída de la actividad durante dos trimestres consecutivos, el Fondo calificó los resultados del programa económico respaldado como "impresionantes" frente a una coyuntura internacional más compleja.



El análisis de las metas: el rojo fiscal y la incógnita del waiver

Aunque se da por descontado el visto bueno del Directorio en diciembre, todavía resta conocer en profundidad el informe completo de la revisión y la evaluación detallada sobre el cumplimiento de las metas. Uno de los puntos centrales que deberá esclarecerse es el incumplimiento de la meta fiscal del primer semestre.

El Gobierno acumuló un superávit primario de 6,29 billones de pesos frente a un objetivo de 6,86 billones, arrojando una diferencia de aproximadamente 574.000 millones de pesos. Este desvío se materializó incluso después de que el organismo flexibilizara la exigencia original, que se situaba en 8,46 billones de pesos.

La revisión oficial tendrá que precisar si este incumplimiento demanda un waiver (dispensa) formal y cuáles serán los argumentos técnicos esgrimidos para su concesión.

Reservas, exigencias y destino de los fondos

En la vereda opuesta, en materia de acumulación de reservas, el Gobierno logró superar la meta establecida para junio en unos 4.000 millones de dólares, un resultado que también estuvo apalancado por una flexibilización previa en las exigencias impuestas al Banco Central.

Sin embargo, los analistas advierten que la llegada de los 900 millones de dólares no implicará una mejora neta equivalente en la disponibilidad de divisas extranjeras.

Gran parte de ese monto estará destinada a compensar pagos recientes efectuados al propio organismo internacional, en momentos en que la Argentina afronta nuevos y exigentes compromisos de deuda durante los meses de noviembre y diciembre.

En conclusión, el entendimiento técnico despeja temporalmente el camino para el próximo desembolso y ratifica la continuidad del respaldo del organismo al plan económico oficial. No obstante, el alcance definitivo de la revisión y el tratamiento formal de las metas no cumplidas quedarán supeditados a la publicación de la documentación completa por parte del FMI.