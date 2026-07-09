El presidente Javier Milei encabezó este jueves el tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció una homilía con fuertes definiciones sobre la situación social, la necesidad de fortalecer el diálogo y el compromiso con los sectores más vulnerables.

Como cada 9 de Julio, el mandatario asistió junto a los integrantes de su Gabinete a la ceremonia religiosa, luego de trasladarse desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana para participar del oficio que comenzó a las 10:30hs.

Durante su mensaje, García Cuerva afirmó que "los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia" y sostuvo que "robaron sueños a los jóvenes, posibilidades de progreso a las familias trabajadoras y dignidad a los más frágiles". En ese contexto, cuestionó las "discusiones eternas y alejadas de la realidad" de la dirigencia política y citó al papa León XIV al señalar que el encuentro con quienes sufren debe estar por encima de cualquier diferencia ideológica.

El arzobispo también pidió "que Dios nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren". En ese tramo de la homilía mencionó a los enfermos, jubilados, personas con discapacidad, desocupados y adolescentes y jóvenes afectados por el narcotráfico. Además, sostuvo que "queremos hacer presentes sus vidas, sus rostros y sus historias concretas; no cifras o diagnósticos" y remarcó que "un algoritmo nunca podrá sustituir un gesto de cercanía o una palabra de consuelo".

Más adelante utilizó la parábola del buen samaritano para reflexionar sobre la realidad del país y advirtió que "como sociedad argentina también recorremos caminos peligrosos", al mencionar la intolerancia, los enfrentamientos permanentes, la descalificación del otro por pensar distinto y la crueldad hacia los más débiles.

En otro de los pasajes más contundentes de su mensaje cuestionó la corrupción al afirmar que existen "cuevas de corrupción" donde "los pobres son cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos". En ese sentido, aclaró que no se trata de una cuestión partidaria sino de honestidad y transparencia.

En el cierre de la ceremonia, García Cuerva llamó a recuperar la capacidad de escuchar para construir una sociedad más unida. "Escuchar es la actitud básica del que quiere pensar con amplitud y apertura", afirmó, al tiempo que convocó a "caminar unidos hacia un desarrollo integral" y a "construir puentes donde algunos quieren levantar muros".

Finalmente, apeló al espíritu que despierta la Selección argentina para transmitir un mensaje de unidad nacional. Recordó una publicación de Lionel Messi tras una consagración y destacó que "los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos". Con esa reflexión concluyó su homilía, al remarcar que "Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable y todos somos importantes".