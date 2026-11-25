La industria minera argentina se prepara para transitar su última gran cita del calendario. Los próximos 2 y 3 de diciembre, el Goldencenter Eventos de la Ciudad de Buenos Aires será el escenario de "Minería Cierre de Año 2026", el encuentro organizado por Panorama Minero que reunirá a empresas, autoridades nacionales y provinciales, inversores internacionales y referentes del sector.

Según detallaron desde la organización, el evento, que este año celebra los 50 años de la publicación especializada, tiene como objetivo hacer un balance del desempeño de la industria durante 2026 y proyectar las variables que definirán el próximo ciclo de la actividad en el país.

La agenda tendrá un fuerte anclaje en los proyectos que están transformando la matriz productiva, incluidos varios de los que se desarrollan en San Juan. En el panel central "El día después del RIGI" (el régimen de incentivos fiscales y aduaneros creado para atraer grandes capitales), expondrán ejecutivos de la talla de José Morea, Country Director de Vicuña Corp, y Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore. El debate estará moderado por KPMG y se enfocará en el paso de la decisión de inversión a la ejecución real de los proyectos.

La oportunidad para los proveedores locales

Uno de los espacios de mayor interés para el entramado pyme será el "Demand & Contracting Outlook". Se trata de una instancia donde los responsables de abastecimiento de las principales operaciones expondrán de primera mano cuáles son sus prioridades de compra y los criterios técnicos que utilizan para contratar a nuevos proveedores.

Según el programa oficial, la mesa contará con la participación de referentes de operaciones clave como Veladero (con Patricia Higueras, gerente de Supply Chain) y Vicuña Corp (con Osvaldo Ruiz, gerente de Contenido Local), junto a representantes de Mansfield Minera y McEwen Copper. Además, se desarrollarán rondas de matchmaking (encuentros de negocios previamente coordinados según los perfiles y necesidades de ambas partes), una herramienta diseñada para que las mineras y los proveedores conecten de forma directa.

Europa, financiamiento e infraestructura

La dimensión internacional será otro de los grandes ejes. La Unión Europea participará como aliado oficial con la presencia de su embajador en Argentina, Erik Høeg, y una misión empresarial alemana integrada por doce compañías que buscarán ofrecer soluciones tecnológicas y equipamiento.

En paralelo, habrá un panel dedicado a la infraestructura que requiere la industria para dar el próximo salto de escala. En ese espacio participarán organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El foco estará puesto en cómo financiar obras de energía, transporte y logística que exceden las necesidades de una sola compañía y requieren esquemas de articulación público-privada.

El cierre institucional y la gran gala

Las jornadas también servirán como epicentro de reuniones institucionales del sector. Está prevista la realización del Consejo Federal de Minería (Cofemin), el espacio que reúne a las autoridades provinciales, y la reunión de fin de año de la Mesa del Litio.

Para el cierre, el miércoles 2 de diciembre por la noche se desarrollará "La Noche de las Distinciones", la tradicional cena que reconoce a las empresas, profesionales e iniciativas que marcaron el pulso de la actividad durante el año. La gala incluirá un reconocimiento especial por las cinco décadas de la organización, la elección de la Mujer Minera del Año (en alianza con Women in Mining) y una votación en vivo para elegir el acontecimiento más importante del 2026.

"Queremos que quienes participen puedan llevarse algo más que un balance del año. Que conozcan qué inversiones están avanzando, qué decisiones están tomando las compañías y qué oportunidades existen para los proveedores", señalaron desde la organización.