El gasto destinado a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) durante el Gobierno de Javier Milei se encuentra en los niveles más bajos de las últimas décadas. Según un relevamiento del Instituto Argentina Grande, la inversión destinada al organismo cayó más de 70% en términos reales respecto de 2023 y alcanzó valores similares a los registrados durante la crisis de comienzos de los 2000.

Los datos indican que durante 2025 el gasto total de Vialidad Nacional se redujo alrededor de un 72% frente a 2023. La caída tuvo un impacto directo sobre la cantidad de kilómetros de rutas nacionales alcanzados por tareas de mantenimiento.

En 2023, la DNV tenía capacidad para mantener aproximadamente 30.669 kilómetros, equivalentes a cerca del 70% de la red vial nacional. Actualmente, esa cifra se redujo a unos 9.494 kilómetros, aproximadamente una cuarta parte del total.

El ajuste continuó durante 2026. Otro relevamiento sobre el presupuesto disponible para las rutas nacionales estimó que Vialidad cuenta este año con unos $563.000 millones, cifra que representa una caída real del 79% frente a 2023.

Uno de los puntos que genera cuestionamientos está relacionado con los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Según el Instituto Argentina Grande, parte de esa recaudación tiene asignación específica para financiar el sistema vial, pero el gasto ejecutado por Vialidad quedó considerablemente por debajo de los ingresos obtenidos.

La situación llegó también al Congreso. La diputada Marina Salzmann impulsó un pedido para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo, y cuestionó la reducción de recursos destinados al mantenimiento de las rutas.

A esto se suma una presentación judicial realizada por la diputada Victoria Tolosa Paz por el supuesto desvío de fondos que deberían destinarse a obras viales. La Rioja, por su parte, solicitó incorporarse como querellante en esa causa.

El deterioro de la infraestructura vial se convirtió así en uno de los principales puntos de discusión alrededor del ajuste del gasto público. Los informes advierten que postergar el mantenimiento puede generar costos significativamente mayores a futuro debido a la necesidad de reconstruir sectores que podrían conservarse mediante intervenciones preventivas.