El ginecólogo condenado a siete años por abuso sexual busca la nulidad

La defensa del ginecólogo Miguel Maza y el abogado Leonardo Miranda presentaron un recurso de apelación para intentar revertir la condena a 7 años de prisión impuesta por dos hechos de abuso sexual contra una paciente. El letrado solicitó la nulidad completa del debate oral al considerar la existencia de fallas en la representación anterior, omisiones en la investigación y complicaciones durante el desarrollo del juicio.

El planteo fue formulado el martes para revisar el proceso completo contra el imputado. Mientras la causa avanza, el exdirector del Hospital San Roque cumple la pena en prisión domiciliaria en Jáchal, medida que rige desde el 29 de septiembre tras la solicitud de su representante hasta que el fallo quede firme. En diálogo con 0264 Noticias, Miranda explicó que la nulidad se fundamenta en tres ejes centrales de la causa.

El primer argumento apunta a que la defensa anterior omitió pruebas clave favorecedoras. Según Miranda, Maza señaló durante el debate la existencia de testigos relevantes que no fueron citados ni investigados. "El acusado no puede cargar con las consecuencias de pruebas que su representación no habría presentado de manera adecuada", sostuvo el abogado al cuestionar también al Ministerio Público Fiscal por no profundizar esas líneas de investigación.

El segundo eje cuestiona la falta de precisión en la descripción de los hechos imputados. La defensa afirmó que la acusación no detalló con claridad qué actos médicos constituyeron el abuso, lo que impidió estructurar un descargo adecuado. Según el letrado, esta falencia se trasladó a la sentencia condenatoria, omitiendo los requisitos formales para garantizar el pleno derecho de defensa.

El tercer punto cuestiona las intervenciones del tribunal en las declaraciones testimoniales. Miranda sostuvo que los jueces interrumpieron reiteradamente a los testigos, dificultando la labor de la defensa y excediendo la función de dirigir el debate. De aceptarse la nulidad pedida por Miranda, la Justicia deberá realizar un nuevo juicio con otros magistrados; de lo contrario, la condena a 7 años seguirá su trámite.