El Gobierno nacional atribuyó la reciente suba del riesgo país argentino al conflicto en Medio Oriente y al aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, dos factores que, según explicó el vocero presidencial Adrián Ravier, están afectando a las economías emergentes. La explicación llegó después de que el indicador elaborado por JP Morgan alcanzara los 641 puntos básicos, su máximo de 2026.

Luego de la fuerte escalada del lunes, el riesgo país comenzó a retroceder durante la jornada del martes 29 de septiembre. Llegó a ubicarse alrededor de los 604 puntos básicos, aunque continuó en niveles elevados después de varias ruedas consecutivas de aumentos.

Qué dijo el Gobierno sobre la suba del riesgo país

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier sostuvo que existen “dos shocks externos importantes” que presionan sobre los mercados emergentes.

El funcionario mencionó, por un lado, el conflicto en Medio Oriente y, por otro, el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. Según la postura oficial, ambas situaciones podrían explicar parte del aumento registrado por el riesgo país argentino durante las últimas jornadas.

Ravier aseguró además que los efectos de estas variables internacionales podrían ser temporales y defendió la continuidad del programa económico del Ejecutivo.

El riesgo país había encadenado varias jornadas de aumentos hasta alcanzar los 641 puntos básicos. El indicador mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos de un país y el de los títulos del Tesoro estadounidense, por lo que un incremento implica un mayor costo potencial de financiamiento en los mercados internacionales.

El Gobierno defendió el rumbo económico

En paralelo, el vocero presidencial reconoció que las previsiones de crecimiento de la economía argentina fueron revisadas a la baja respecto de las estimaciones iniciales.

Sin embargo, sostuvo que la desaceleración observada durante los últimos meses responde a una situación coyuntural y destacó a las exportaciones como uno de los motores de la actividad económica.

El Gobierno insistió así en que las recientes turbulencias financieras tienen un fuerte componente externo y ratificó que mantendrá el rumbo de su programa económico.