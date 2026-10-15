El Gobierno nacional alcanzó este miércoles 14 de octubre un acuerdo con distintos bloques del Senado para avanzar con la reforma de la Ley de Salud Mental. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, incorpora modificaciones en los criterios para disponer internaciones involuntarias, el tratamiento de las adicciones y el acompañamiento de los pacientes después del alta médica. El objetivo es obtener dictamen este jueves 15 de octubre y llevar el proyecto al recinto durante la próxima semana.

El anuncio estuvo encabezado por Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, junto con las senadoras Ivanna Arrascaeta, titular de la Comisión de Salud, y Nadia Márquez, presidenta de la Comisión de Legislación General. Durante una conferencia de prensa, explicaron que el texto fue modificado después de incorporar propuestas de legisladores aliados, sectores del peronismo y representantes de las áreas sanitarias de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la incorporación de un criterio preventivo para intervenir ante situaciones en las que una persona pueda representar un riesgo para sí misma o para terceros. De esta manera, el proyecto busca ampliar las posibilidades de intervención médica sin depender exclusivamente de la existencia de un peligro inminente.

"Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente", explicó Bullrich durante la presentación de las modificaciones.

Qué cambios propone la nueva Ley de Salud Mental

La reforma contempla modificaciones en los procedimientos de internación y en la intervención de los equipos de profesionales. Entre los principales cambios, se propone eliminar la necesidad de una autorización judicial previa para las internaciones involuntarias, aunque se mantiene la obligación de informar al juez y al Órgano de Revisión dentro de las primeras 24 horas.

Además, cuando una internación excepcional sea dispuesta por un solo médico ante un riesgo grave, el plazo para que un equipo interdisciplinario la revalide pasará de 24 a 48 horas.

La iniciativa también contempla la participación de psicólogos, psiquiatras y otros especialistas en las evaluaciones y altas médicas. En las zonas donde no existan profesionales disponibles, se permitirá la intervención de psiquiatras mediante teleconsultas.

Otro aspecto importante es que se mantiene la prohibición de crear manicomios y de desarrollar prácticas manicomiales. En cambio, se promueve el funcionamiento de hospitales de día, dispositivos de atención domiciliaria, casas de convivencia y centros de capacitación sociolaboral.

Adicciones, atención a menores y acompañamiento familiar

El proyecto también incorpora modificaciones en el abordaje de las adicciones, que continuarán formando parte de las políticas de salud mental. La nueva redacción incluye tanto los consumos problemáticos de sustancias como las adicciones que no involucran sustancias, entre ellas la ludopatía.

En cuanto a los niños y adolescentes, se propone establecer dispositivos especializados y equipos de atención infantojuvenil. La internación de menores en unidades destinadas a adultos quedará restringida a situaciones excepcionales, cuando no exista otra alternativa disponible y por el menor tiempo posible.

También se incorporan derechos para las familias, como recibir información, orientación y herramientas de autocuidado. El texto establece que el Estado deberá garantizar dispositivos comunitarios y mecanismos de apoyo para los pacientes y sus entornos.

Respecto de las internaciones prolongadas, se exigirá elaborar un plan de egreso desde el diagnóstico. Cuando una internación supere los 180 días, consecutivos o acumulados durante dos años, deberá intervenir de oficio el Órgano de Revisión, con las excepciones previstas en el proyecto.

Cuándo se debatirá la reforma en el Senado

Con los acuerdos alcanzados, La Libertad Avanza buscará firmar el dictamen de mayoría este jueves 15 de octubre durante un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General.

El oficialismo pretende que el proyecto sea tratado en el recinto la próxima semana, aunque todavía deberá superar las instancias legislativas correspondientes antes de convertirse en ley.

Bullrich destacó el consenso alcanzado y sostuvo que las modificaciones surgieron de un amplio proceso de discusión entre legisladores, autoridades sanitarias y representantes de distintas organizaciones.

"Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas", afirmó la senadora.

De esta manera, el Gobierno buscará avanzar con una de las reformas sanitarias de su agenda legislativa, con cambios que podrían modificar los procedimientos de atención e internación de pacientes con padecimientos de salud mental en todo el país.