El Gobierno nacional sufrió un revés político en la previa del tratamiento de la Ley de Propiedad Privada en el Senado y decidió retirar del proyecto uno de sus puntos más cuestionados: la eliminación de los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión llegó tras admitir que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para aprobar esa iniciativa.

La modificación representa una concesión de la Casa Rosada frente a los reclamos de bloques dialoguistas y de parte de la oposición, que habían anticipado su rechazo al capítulo vinculado a la extranjerización de tierras. El tema se convirtió en el principal foco de la discusión pública y amenazaba con hacer fracasar el tratamiento del proyecto completo.

En los últimos días, el oficialismo había intentado negociar una salida intermedia. Incluso se evaluó elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras, pero finalmente optó por retirar ese apartado para facilitar el avance del resto de la iniciativa.

Un proyecto que seguirá con cambios

La Ley de Propiedad Privada incluye además modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y protección del derecho de propiedad, aspectos que continuarán formando parte del debate parlamentario. Sin embargo, la discusión sobre la venta de tierras quedó fuera del texto luego de que el Gobierno reconociera que insistir con ese punto implicaba exponerse a una derrota legislativa.

La sesión en el Senado se presenta con un escenario de fuerte paridad y negociaciones hasta último momento. El oficialismo buscará ahora reunir el respaldo suficiente para avanzar con el proyecto, aunque deberá hacerlo sin uno de los capítulos que originalmente consideraba centrales dentro de la reforma.