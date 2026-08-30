El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, analizó de manera pormenorizada los serios desafíos climáticos que enfrentará la producción agrícola provincial durante el año 2027 debido al incremento de las precipitaciones en la región. A pesar de que este escenario garantiza una inusual abundancia hídrica, que contrasta con años de sequías históricas, el funcionario advirtió sobre el inminente riesgo de plagas, granizo y heladas tardías, factores adversos que requerirán mayores inversiones estatales y privadas en sistemas de contención.

Para mitigar estos efectos negativos sobre las cosechas, el gobierno propone el uso estratégico de tecnología de alerta temprana en heladas, la promoción de seguros agrícolas para los productores y la instalación sistemática de mallas protectoras antigranizo en las zonas de mayor peligro.

Además, se destaca un ambicioso plan de infraestructura hídrica que incluye el refuerzo de defensas y diversos movimientos de suelo en los departamentos más vulnerables de la provincia, como Calingasta e Iglesia, donde la Dirección de Hidráulica ya planifica un despliegue intensivo de maquinaria para proteger las tomas de agua.

Tecnología y seguros: herramientas contra la inestabilidad

La transición de gestionar la escasez hídrica a administrar la abundancia de agua plantea un cambio estructural en las políticas productivas de San Juan. Fernández enfatizó que contar con mayor caudal no implica que disminuyan las obligaciones del Estado, sino que el foco debe trasladarse a la prevención activa y la resiliencia climática de los cultivos.

El aumento de la actividad atmosférica asociada a las precipitaciones obligará a redefinir los presupuestos provinciales de asistencia.

Con respecto a las heladas tardías, el ministro explicó que la tecnología de alerta temprana facilitará a los productores la toma de decisiones críticas sobre el riego de defensa y la gestión del calor entre las plantaciones, preparándolos con anticipación ante caídas abruptas de temperatura.

Asimismo, admitió que, si bien la instalación de mallas protectoras antigranizo es altamente efectiva, su elevado costo requiere que los agricultores cuenten con el respaldo de seguros de riesgo, herramientas financieras que ya están disponibles para salvaguardar el capital de las fincas ante contingencias climáticas puntuales.

Infraestructura crítica y manejo seguro de las cuencas

En materia de infraestructura, la Dirección de Hidráulica y el EPSE coordinan la gestión de diques y cuencas, asegurando un manejo ordenado de los caudales y previniendo crecientes destructivas.

Las obras de defensa y los movimientos de suelo previstos son fundamentales para evitar aludes y desprendimientos en los canales de riego, especialmente en departamentos de montaña.

Al mismo tiempo, Fernández aclaró que muchas de estas obras hidráulicas serán menores o de mediana envergadura, pero requerirán una cuidadosa planificación debido a su cantidad y dispersión territorial. Para ello, la provincia ya comenzó a ejecutar los trabajos, incrementando las horas de servicio de la maquinaria en los canales de riego más comprometidos para evitar cualquier falla en el riego.