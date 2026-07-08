El Gobierno nacional aprobó la toma de créditos por hasta 3.200 millones de dólares con tres bancos internacionales con el objetivo de fortalecer el financiamiento del Tesoro y afrontar los próximos compromisos de deuda. La medida fue oficializada este miércoles mediante las resoluciones conjuntas 40, 41 y 42, publicadas en el Boletín Oficial.

La decisión se conoció en la antesala de un vencimiento clave para el país. El 9 de julio, la Argentina deberá realizar un pago de aproximadamente 4.300 millones de dólares a los bonistas, por lo que el Ejecutivo avanzó en la obtención de nuevos recursos financieros para reforzar su posición.

Según las resoluciones, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, formalizó la documentación necesaria para suscribir los acuerdos de crédito y las cartas de comisión de estructuración correspondientes a las operaciones.

El financiamiento estará compuesto por dos préstamos internacionales respaldados por organismos multilaterales. El primero será por hasta 2.000 millones de dólares y será otorgado por BBVA Nueva York y Banco Santander, con garantía del Banco Mundial.

El segundo préstamo será por hasta 1.200 millones de dólares y será concedido por Deutsche Bank AG, sucursal Londres, con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo.

En los fundamentos de las resoluciones, el Gobierno explicó que fueron evaluadas distintas propuestas de entidades financieras internacionales y que finalmente se aceptó la presentada por Deutsche Bank AG, London Branch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., sucursal Nueva York, y Banco Santander S.A., al considerar que resultó la alternativa más conveniente para concretar la operación.

El Ejecutivo sostuvo además que el objetivo de estos préstamos es reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional en los mercados internacionales de capitales y mejorar las condiciones de acceso al crédito externo.

Como parte del acuerdo, se estableció el pago de una comisión de estructuración equivalente al 0,5% del monto de cada préstamo para las entidades financieras participantes.

Asimismo, fue designado The Bank of New York Mellon (BNY) como agente administrador de la operatoria, mientras que el Banco Nación actuará como agente de proceso en la ciudad de Nueva York, representando al Estado argentino ante eventuales actuaciones judiciales relacionadas con los contratos.

Las resoluciones también facultan a la Secretaría de Finanzas para suscribir los acuerdos de crédito, aprobar el esquema de honorarios correspondiente y firmar toda la documentación necesaria para la implementación de las operaciones.

Finalmente, el Gobierno estableció que esa dependencia será la autoridad de aplicación de las medidas y tendrá la facultad de dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten necesarias para llevar adelante la operatoria financiera.