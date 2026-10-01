El Gobierno aprobó un nuevo RIGI por más de USD 1.300 millones para la fabricación de un vehículo eléctrico en el país

PUBLICIDAD PUBLICIDAD SociedadEl Gobierno aprobó un nuevo RIGI por más de USD 1.300 millones para la fabricación de un vehículo eléctrico en el paísEl proyecto contempla la construcción de una fábrica que producirá un rodado 100% electrificado y se estima que generará exportaciones por USD 1.280 millones al año POR REDACCIÓNHace 0 horasPUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}