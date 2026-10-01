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Sociedad

El Gobierno aprobó un nuevo RIGI por más de USD 1.300 millones para la fabricación de un vehículo eléctrico en el país

El proyecto contempla la construcción de una fábrica que producirá un rodado 100% electrificado y se estima que generará exportaciones por USD 1.280 millones al año 

POR REDACCIÓN

Hace 0 horas
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