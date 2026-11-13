El Gobierno de Javier Milei aceleró las negociaciones con los gobernadores para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las elecciones nacionales de 2027. La Casa Rosada busca conseguir los votos necesarios antes del cierre de las sesiones ordinarias, mientras avanza en conversaciones por el Presupuesto 2027 y los recursos destinados a las provincias.

El próximo paso será el martes 17 de noviembre, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado trate la reforma electoral desde las 15. El oficialismo intentará obtener un dictamen para llevar el proyecto al recinto, aunque todavía no tiene garantizado el respaldo de sus aliados.

En este escenario aparece el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien participará el 19 y 20 de noviembre de la Cumbre de Minería Sostenible en Mendoza. Allí coincidirá con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, uno de los principales negociadores de Milei, y otros funcionarios nacionales.

La reunión tendrá una agenda minera, pero se realizará en un momento de intensas negociaciones políticas. Por ahora, no hay un encuentro formal confirmado entre Orrego y Santilli para discutir las PASO.

El Gobierno busca suspender las PASO antes de 2027

La iniciativa apunta a suspender las elecciones primarias nacionales de 2027, luego de que el Congreso adoptara una medida similar para los comicios legislativos de 2025.

El proyecto también contempla modificaciones en la legislación de partidos políticos. Sin embargo, las diferencias entre los bloques parlamentarios dificultan que el oficialismo reúna los votos necesarios.

La Libertad Avanza busca avanzar con una suspensión temporal, mientras que sectores de la UCR y el PRO plantean alternativas, como mantener las internas de forma optativa cuando exista más de una lista.

El debate comenzará en la comisión presidida por el senador Agustín Coto. Si consigue dictamen, la reforma deberá superar la votación en ambas cámaras del Congreso.

Orrego participará de una cumbre con funcionarios nacionales

El gobernador sanjuanino estará en Mendoza junto a Alfredo Cornejo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Carlos Sadir, mandatarios de las provincias que integran la Mesa del Cobre.

El encuentro reunirá a empresas, inversores y representantes del Gobierno nacional para discutir inversiones, financiamiento y proyectos mineros.

La presencia de Santilli genera expectativas políticas porque el funcionario mantiene conversaciones con los gobernadores para conseguir respaldo legislativo.

Para San Juan, la discusión tiene un impacto particular. Orrego todavía no definió la fecha de las elecciones provinciales de 2027 y su Gobierno trabaja en una reforma del sistema electoral.

El mandatario ya manifestó su respaldo a la eliminación de las PASO nacionales y a la implementación de mecanismos de votación más simples.

Sin embargo, San Juan conserva autonomía para definir su calendario provincial y el reemplazo del Sistema de Participación Abierta Democrática (Sipad), cuya derogación impulsa el oficialismo local.

El Presupuesto 2027 también forma parte de las negociaciones

La reforma electoral no es el único objetivo que el Gobierno intenta resolver antes de fin de año.

Milei también busca avanzar con el Presupuesto 2027, que continúa pendiente de dictamen y requiere acuerdos con sectores de la oposición.

Según informó Infobae, las conversaciones incluyen transferencias de fondos, deudas de Nación con las provincias y Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

También existen negociaciones políticas vinculadas con posibles acuerdos electorales, aunque todavía no se conocen compromisos formales entre las partes.

Las provincias comienzan a definir sus elecciones

Mientras Nación debate el futuro de las PASO, algunas provincias comenzaron a establecer sus propios calendarios electorales.

Neuquén convocó a elecciones para el 14 de febrero de 2027, mientras que Tucumán fijó sus comicios provinciales para el 9 de mayo.

Santa Fe anticipó que mantendrá las primarias provinciales en abril, aunque resta formalizar la convocatoria.

San Juan continúa sin una fecha definida. En consecuencia, la resolución del Congreso sobre las PASO nacionales será uno de los elementos que el Gobierno provincial tendrá en cuenta para organizar las elecciones de 2027.