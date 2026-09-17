El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional contempla $7,3 billones para el sistema universitario público, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había estimado que las 60 universidades públicas necesitarán unos $11 billones para funcionar durante el próximo año. La diferencia entre ambos montos es de aproximadamente un 33,6%.

La discusión se centra en qué recursos deben incluirse para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios. El CIN aprobó el 4 de septiembre su propuesta de presupuesto, que fijó en $11 billones el monto requerido para 2027. El cálculo contempla salarios docentes y nodocentes, funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales universitarios, entre otros gastos.

La postura de las universidades

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, sostuvo que el presupuesto presentado por el Gobierno no contempla la totalidad de los recursos que, según los rectores, corresponden por la Ley de Financiamiento Universitario.

“Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, que sea revisado y actualizado, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene”, afirmó Bartolacci, según consignó 0264Noticias.

Desde el CIN señalaron además que, de acuerdo con su interpretación, si el Gobierno incorporara el cumplimiento de la normativa vigente, el presupuesto debería alcanzar al menos $9,8 billones. El monto de $11 billones surge de sumar actualizaciones para otras áreas del sistema universitario.

El reclamo también está relacionado con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. En diciembre, una medida cautelar ordenó al Ejecutivo cumplir determinados artículos de la norma y el 1 de septiembre el juez Martín Cormick rechazó el pedido del Gobierno para levantar esa medida, por lo que la cautelar continúa vigente.

La respuesta del Gobierno

Desde el Ejecutivo sostienen una interpretación diferente sobre los recursos necesarios. Según la información publicada, el Gobierno considera que el proyecto presupuestario contempla los efectos de la cautelar y la inflación proyectada, además de un incremento del 20% para gastos de funcionamiento.

El oficialismo también plantea que la principal diferencia con los cálculos universitarios está vinculada a los salarios, que representan cerca del 90% del presupuesto del sistema. Para el Gobierno, los incrementos salariales previstos permiten avanzar en el cumplimiento de la normativa.

En paralelo, las autoridades universitarias mantienen sus presentaciones judiciales para reclamar la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto se desarrolla mientras el proyecto de Presupuesto 2027 comienza su tratamiento en el Congreso, donde los legisladores deberán discutir y eventualmente modificar los fondos destinados a las universidades públicas.