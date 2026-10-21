El gobierno de Javier Milei enfrenta un complejo escenario internacional tras la exigencia impulsada por Estados Unidos de disolver el Comité de Descolonización de la ONU, el histórico ámbito multilateral donde la Argentina recibe de forma sistemática el respaldo internacional a su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Ante la consulta periodística del medio Página 12, el vocero Adrián Ravier no descartó la propuesta y reconoció que la medida “está en análisis” en la Casa Rosada, dejando abierta la definición para las próximas intervenciones del canciller Pablo Quirno.

La controversia escaló luego de que la Argentina se abstuviera la semana pasada en la Organización de las Naciones Unidas durante la votación del proyecto de “lucha contra las formas contemporáneas de colonialismo”, en sintonía con los intereses de Washington.

En esa misma sesión, la administración de Donald Trump exigió dar de baja al comité argumentando un supuesto “despilfarro de recursos”, una iniciativa que fuentes diplomáticas calificaron como un beneficio directo para el Reino Unido, país que concentra la mayoría de los casos de enclaves coloniales evaluados por dicho órgano.

Trabas en el Congreso

La postura del Ejecutivo desató duras críticas por parte de la oposición y alteró la agenda legislativa. En la Cámara de Diputados, el oficialismo reprogramó para la semana siguiente la reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, donde se buscaba firmar el dictamen del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

Desde sectores opositores atribuyeron la suspensión a la falta de respuestas institucionales ante el alineamiento con la Casa Blanca. Diversas voces del arco político y exfuncionarios repudiaron el rumbo diplomático actual.

Por un lado, el diputado Agustín Rossi -exministro de Defensa- aseguró que la evaluación del Gobierno demuestra que "para Milei, antes que Malvinas, está la subordinación absoluta al gobierno de Trump". Por su parte, Jorge Taiana -excanciller- advirtió que la abstención argentina contribuyó a la postura colonialista estadounidense y exigió un repudio urgente para retomar la tradición diplomática de firmeza.

Guillermo Carmona, exsecretario de la secretaría de Malvinas, señaló que la propuesta de eliminar el comité responde a una recomendación de la Fundación Heritage formulada en mayo de 2025 para desarticular organismos que cuestionan intereses de EE.UU. como el estatus de Puerto Rico.

Presiones por la ley de soberanía

Analistas y fuentes diplomáticas indicaron que, si bien la eliminación formal del comité requiere el paso por la Asamblea General de la ONU —lo que dificulta su ejecución total—, la ofensiva norteamericana busca desactivarlo en los hechos al cortarle el financiamiento.

A esto se suman las recientes presiones ejercidas desde Washington por el proyecto de ley de Soberanía Nacional, puntualmente en rechazo a las sanciones previstas contra empresas petroleras extranjeras que operan ilegalmente en aguas malvinenses, lo que motivó que el propio Ravier admitiera que el texto legislativo podría sufrir modificaciones en el Congreso.

En medio de este escenario, el Gobierno aguarda la próxima visita al país del subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, y del responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, instancias en las que se prevé mayores definiciones sobre el alineamiento exterior argentino.