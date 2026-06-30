El Gobierno nacional oficializó este 30 de junio un aumento del 50% en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, uno de los programas destinados a estudiantes de carreras universitarias y tecnicaturas consideradas clave para el desarrollo productivo del país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 431/2026 de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

A partir de la cuota correspondiente a junio de 2026, el monto mensual de la beca pasará de $81.685 a $122.527, según lo establecido en la normativa oficial. El incremento responde al Acta-Acuerdo General firmada el 10 de junio de 2026, en la que se definió la actualización del beneficio.

Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano fueron creadas con el objetivo de acompañar económicamente a estudiantes de bajos ingresos que cursan carreras vinculadas a áreas estratégicas para el desarrollo económico y productivo de la Argentina. El programa depende de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que actúa como autoridad de aplicación.

Para la convocatoria 2026, el programa mantiene un cupo máximo de 36.000 becas, cifra que no fue modificada con esta actualización. Sin embargo, la resolución sí establece la mejora en el monto que percibirán los beneficiarios que ya forman parte del sistema.

El nuevo valor comenzará a regir desde la cuota de junio de 2026, por lo que los estudiantes alcanzados por el programa verán reflejado el aumento en el próximo pago. El financiamiento continuará a cargo del Ministerio de Capital Humano, en el marco de las políticas destinadas a fortalecer la educación superior y la formación en áreas estratégicas para el país.