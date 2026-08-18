El Gobierno nacional dio el primer paso formal para organizar la visita del papa León XIV a la Argentina. La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una reunión interdisciplinaria junto a integrantes del Gabinete, representantes de la Iglesia y funcionarios porteños para comenzar a definir los detalles de la llegada del Sumo Pontífice.

El encuentro contó con la participación del nuncio apostólico en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede. Durante la reunión comenzaron a trabajarse cuestiones vinculadas con la agenda preliminar, seguridad, logística, traslados, organización y difusión de la visita.

El Gobierno comenzó a definir la agenda para recibir al papa León XIV.

Uno de los próximos pasos se dará el 30 de agosto, cuando una avanzada de la Santa Sede realice su segunda visita al país. La delegación recorrerá y evaluará los posibles escenarios donde León XIV podría encabezar las principales actividades.

Los lugares que visitaría León XIV

La planificación contempla que el Papa pase por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Si bien la agenda todavía es tentativa, ya existen tres lugares bajo análisis para la realización de encuentros multitudinarios.

Uno de ellos es el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. También se evalúa la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país, y el predio de Fadea, en Córdoba.

Los lugares deberán ser analizados por la avanzada de la Santa Sede antes de avanzar con la definición de la agenda oficial.

Durante su permanencia en Buenos Aires, León XIV se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica, mientras que los integrantes de su delegación se alojarán en un hotel ubicado en las inmediaciones para facilitar los traslados y la logística.

La visita también tendrá una importante cobertura internacional. Según la planificación inicial, la delegación papal llegará acompañada por más de 80 periodistas de diferentes países.

Por el momento, el Gobierno y la Iglesia continuarán trabajando sobre el cronograma y los aspectos operativos de una visita que marcará la llegada de León XIV a la Argentina.