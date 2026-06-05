El último adiós a Carlos “Indio” Solari quedó definitivamente fuera del Congreso de la Nación. La decisión fue confirmada luego de consultas entre autoridades legislativas y el Ministerio de Seguridad, que desaconsejaron el uso del Palacio Legislativo por cuestiones de infraestructura y control de la convocatoria.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó que el edificio no reúne las condiciones necesarias para un evento de esa magnitud. Según explicó, el análisis técnico incluyó aspectos de seguridad, logística y capacidad operativa.

La posibilidad de realizar una despedida en el Congreso había tomado fuerza en las últimas horas, impulsada por legisladores de Unión por la Patria y acompañada por otros bloques, que planteaban la apertura del edificio para un homenaje público al músico.

Sin embargo, fuentes vinculadas a la organización confirmaron que la opción fue descartada tras evaluar el posible impacto de una convocatoria masiva.

En paralelo, la familia del artista informó que el homenaje se realizará este sábado, aunque aún no se definieron ni el horario ni el lugar. “La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora y el lugar, se los haremos saber”, comunicaron desde sus cuentas oficiales.

La muerte de Carlos “Indio” Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, generó una movilización inmediata de seguidores en distintos puntos del país. Desde las primeras horas posteriores al anuncio, comenzaron a organizarse viajes, concentraciones espontáneas y homenajes en redes sociales.

En el Gobierno reconocen que se espera una fuerte llegada de seguidores desde el interior del país hacia la Ciudad de Buenos Aires, con una logística similar a la que históricamente acompañó los recitales del artista.

Ante ese escenario, también se analizan otros posibles espacios para el homenaje. Entre ellos, un predio en La Plata y el predio de Tecnópolis, que podrían ofrecer mejores condiciones para una convocatoria de gran escala.

Mientras tanto, distintos grupos de seguidores ya comenzaron a organizar una “misa ricotera” en Plaza de Mayo, prevista para las 18, en una muestra de despedida colectiva que se replica en varias ciudades del país.