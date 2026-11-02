A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional y representantes de la Iglesia católica mantuvieron este lunes 2 de noviembre una reunión para ultimar los detalles de la histórica visita. El encuentro estuvo encabezado por el canciller Pablo Quirno, quien confirmó que la agenda del Pontífice se mantiene sin modificaciones y aclaró qué sucederá con la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de las tensiones políticas que atraviesan al oficialismo.

La reunión se desarrolló en el Palacio San Martín y tuvo como objetivo ajustar los últimos aspectos de seguridad, traslados, comunicación y organización de las actividades que León XIV encabezará en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre.

Por parte de la Iglesia participaron los monseñores Raúl Pizarro y Jorge García Cuerva, junto con los sacerdotes Matías Taricco, Facundo Fernández y Máximo Jurcinovic. También estuvieron presentes los responsables de las áreas de Eventos, Liturgia y Voluntarios, encargados de coordinar la participación de miles de fieles.

Tras el encuentro, Quirno destacó el entusiasmo del Gobierno por recibir al Santo Padre. "Estamos a menos de una semana de que el Santo Padre llegue a la Argentina y solo estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos, muy esperanzados con esta visita", expresó.

El funcionario explicó que los equipos trabajan desde hace varios meses y que la reunión permitió avanzar en cuestiones operativas relacionadas con los recorridos, los accesos a las celebraciones y los dispositivos de seguridad.

Qué pasará con Victoria Villarruel durante la visita del Papa

Uno de los puntos que generó mayor expectativa en los últimos días fue la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las actividades oficiales, debido al distanciamiento que mantiene con el presidente Javier Milei.

Aunque el tema no fue abordado específicamente durante la reunión con las autoridades eclesiásticas, Quirno confirmó que Villarruel se encuentra entre las autoridades invitadas al encuentro que se realizará el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad.

"Están invitados todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, la Vicepresidente también. Los expresidentes todavía no están incluidos", aseguró el canciller.

De esta manera, el Gobierno busca garantizar una convocatoria amplia, con representantes de diferentes sectores políticos, en línea con el mensaje de diálogo y unidad que promueve la Iglesia.

Sin embargo, la participación efectiva de Villarruel todavía no estaba confirmada. La posibilidad de que la vicepresidenta y Milei coincidan en una ceremonia oficial adquiere especial relevancia por las diferencias públicas que mantienen desde hace meses.

Milei recibirá al Papa y tendrá una reunión privada

Según confirmó el canciller, el presidente Javier Milei será el encargado de recibir personalmente a León XIV cuando aterrice en Buenos Aires el domingo 8 de noviembre.

Posteriormente, ambos mantendrán una entrevista privada en la Casa Rosada, uno de los encuentros institucionales más importantes de la visita.

El mandatario también participará de la misa que el Pontífice celebrará en el Monumento de los Españoles, en Palermo, mientras que el resto de las actividades estarán organizadas bajo el protocolo del Vaticano.

En cuanto a los mensajes que pueda transmitir León XIV durante su estadía, Quirno aseguró que el Gobierno no tiene preocupación por eventuales críticas a la administración nacional.

"No hay absolutamente ninguna preocupación", sostuvo el funcionario, y agregó: "Lo que el Papa tenga que decir lo dirá y está perfectamente bien".

La agenda del Papa sigue sin cambios pese a su estado de salud

Otro de los temas abordados fue el estado de salud del Pontífice, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente.

Quirno aseguró que las autoridades del Vaticano ratificaron que la recuperación de León XIV no obliga a modificar el cronograma previsto.

El Santo Padre desarrollará distintas actividades religiosas e institucionales, entre ellas visitas al Cottolengo Don Orione, la cárcel de Devoto y la Universidad Católica Argentina, además de celebraciones multitudinarias en Córdoba y Luján.

El Gobierno implementará las precauciones médicas habituales durante los traslados y las actividades, aunque desde la delegación vaticana no solicitaron medidas extraordinarias.

Por otra parte, el Ejecutivo analiza realizar una transmisión institucional de algunos momentos de la visita, aunque todavía no se definió si se utilizará la cadena nacional.

La llegada de León XIV representa un acontecimiento de gran relevancia para la comunidad católica argentina, que se prepara para recibir nuevamente a un Pontífice después de casi cuatro décadas.