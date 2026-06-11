El Gobierno consiguió USD 200 millones y refinanció toda la deuda en pesos

El Gobierno nacional consiguió este miércoles financiamiento por USD 200 millones a través de la colocación de un bono en dólares en el mercado local, en el marco de una licitación de deuda en la que también logró renovar la totalidad de los vencimientos en pesos.

La operación estuvo a cargo de la Secretaría de Finanzas, que adjudicó un total de $6,12 billones tras recibir ofertas por $7,40 billones, lo que permitió superar ampliamente los compromisos previstos para la jornada.

Según el comunicado oficial, el nivel de refinanciación alcanzó el 120,42% sobre los vencimientos del día, lo que evitó la liberación de liquidez en el mercado local.

Dentro de la licitación, se destacó la colocación del bono AO28 nominado en dólares, mediante el cual el Tesoro obtuvo USD 200 millones a una tasa interna de retorno anual del 8,63%. Este instrumento forma parte del esquema de financiamiento para afrontar compromisos en moneda extranjera previstos para los próximos meses.

El resto de la colocación se distribuyó entre bonos ajustados por CER y Tamar, además de títulos dólar linked, con distintos plazos y rendimientos, en una estrategia orientada a extender la duración de la deuda en pesos.

Entre los instrumentos más relevantes se ubicaron los bonos Txmd8, Txmd9 y Txmj0, con adjudicaciones por más de $4 billones en conjunto, mientras que en el segmento dólar linked se colocaron otros $1,74 billones.

De acuerdo con los datos oficiales, la extensión promedio de la vida de la cartera se ubicó en 2,71 años, mientras que el plazo promedio ponderado de la licitación alcanzó los 2,57 años, uno de los niveles más altos en operaciones recientes.

Analistas del mercado destacaron que el menú de instrumentos ofrecidos impulsó la extensión de plazos, en un contexto donde el Tesoro busca estirar vencimientos y reducir la presión de corto plazo.

En paralelo, se anticipa que en la próxima licitación el Gobierno deberá afrontar compromisos por alrededor de $23,5 billones, motivo por el cual ya se evalúan canjes de deuda para descomprimir la carga financiera del cierre de mes.