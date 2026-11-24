El Gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias durante todo diciembre para avanzar con su agenda legislativa. La decisión se tomó este martes durante una reunión de la mesa política encabezada por Karina Milei en Casa Rosada y será formalizada mediante un decreto que se publicará este viernes.

La convocatoria se extenderá hasta fines de diciembre y tendrá como principales objetivos impulsar la reforma electoral, que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027.

El encuentro reunió a los principales referentes políticos y económicos del oficialismo. Participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

La reunión se extendió durante poco más de una hora y cuarenta minutos y tuvo como objetivo ordenar las prioridades parlamentarias para el cierre del año, en una semana clave para el Congreso.

La reforma electoral y las PASO, entre las prioridades

Uno de los principales proyectos que busca impulsar el oficialismo es la reforma electoral, que incluye la suspensión de las PASO. La iniciativa comenzará a debatirse este jueves en el Senado y el Gobierno aspira a conseguir los votos necesarios para obtener la media sanción.

Las negociaciones sobre el proyecto involucran a Santilli, Eduardo "Lule" Menem y Patricia Bullrich, quienes trabajan para reunir los respaldos parlamentarios y avanzar con el tratamiento de la propuesta.

Otro de los temas centrales será el Presupuesto 2027, cuyo debate forma parte de las prioridades del Ejecutivo. La intención es avanzar con su tratamiento en el Congreso durante las próximas semanas.

Además, el oficialismo buscará retomar el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que cuenta con media sanción del Senado y tuvo dificultades para avanzar en Diputados la semana pasada.

Qué otros proyectos buscará tratar el oficialismo

La convocatoria a extraordinarias también permitirá incorporar otras iniciativas que el Gobierno considera relevantes para su agenda política y económica.

Entre ellas se encuentran la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la causa Malvinas; el denominado Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.

A esa lista se suma la Ley de Ludopatía, que también tendrá actividad parlamentaria esta semana. El oficialismo buscará avanzar con un dictamen propio en el Senado para continuar con su tratamiento.

En paralelo, este miércoles el jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindará su primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores. Deberá responder más de 1.200 preguntas formuladas por los distintos bloques legislativos.

Con la convocatoria prevista para todo diciembre, la Casa Rosada busca aprovechar las últimas semanas del año para avanzar con sus proyectos y fortalecer los acuerdos con los bloques aliados. La estrategia quedó definida en la reunión que encabezó Karina Milei, en la que el oficialismo ordenó su hoja de ruta para el cierre del período legislativo.