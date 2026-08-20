El Gobierno convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para discutir una nueva actualización del salario mínimo y definir los montos de la prestación por desempleo. La reunión se realizará el viernes 28 de agosto mediante una plataforma virtual.

La convocatoria fue oficializada este jueves a través de la Resolución 1/2026, publicada en el Boletín Oficial. El documento establece que el plenario comenzará a las 12:30 y que habrá una segunda sesión a las 14 del mismo día.

Antes de ese encuentro, a las 10, se reunirá la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y prestaciones por desempleo. Allí se analizarán los temas que luego serán elevados al plenario.

Qué se definirá

El principal punto de discusión será la determinación del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y sus modificaciones. También se establecerán los montos mínimo y máximo correspondientes a la prestación por desempleo.

El Consejo estará conformado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, todos con carácter ad honorem, además de un presidente designado por el Poder Ejecutivo.

Los representantes tendrán un mandato de cuatro años, según establece la resolución oficial.

La reunión será clave para determinar el nuevo piso salarial que regirá para los trabajadores alcanzados por el Salario Mínimo, Vital y Móvil, además de actualizar los valores vinculados al seguro de desempleo.