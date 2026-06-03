El Ministerio de Economía avanzó en las últimas semanas en una estrategia para fortalecer su posición financiera de cara a uno de los compromisos de deuda más importantes del año. Según datos oficiales, el Tesoro Nacional ya cuenta con depósitos en dólares por US$3.058 millones en su cuenta del Banco Central, una cifra que representa aproximadamente el 70% del vencimiento de bonos previsto para el próximo 9 de julio.

Ese día, la Argentina deberá afrontar pagos por alrededor de US$4.400 millones a tenedores de títulos públicos. La acumulación de fondos busca transmitir certidumbre a los mercados sobre la capacidad de pago del país y evitar dudas respecto al cumplimiento de los compromisos financieros.

El crecimiento de las reservas del Tesoro fue significativo en pocas semanas. El 15 de mayo la cuenta del Gobierno en el Banco Central registraba apenas US$725 millones. Desde entonces, los depósitos aumentaron a partir de distintas operaciones impulsadas por el equipo económico.

Uno de los movimientos más importantes ocurrió el 18 de mayo, cuando el Tesoro concretó una compra directa de divisas al Banco Central por unos US$1.700 millones. Posteriormente, el 26 de mayo ingresaron otros US$1.000 millones provenientes del desembolso realizado por el Fondo Monetario Internacional tras la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina.

Además, en los últimos días se sumaron cerca de US$150 millones mediante nuevas compras de dólares en el mercado, reforzando la disponibilidad de divisas para afrontar el pago de julio.

Desde el Banco Central señalaron que la acumulación de reservas podría acelerarse durante el segundo semestre, especialmente si el Ministerio de Economía logra refinanciar parte de sus vencimientos y mejora el acceso al financiamiento.

La evolución de estas tenencias es seguida de cerca por inversores y analistas, ya que el cumplimiento de los compromisos de deuda constituye uno de los principales desafíos financieros del Gobierno durante 2026. Con el 70% de los fondos ya asegurados, el Ejecutivo busca llegar al vencimiento de julio con una posición más sólida y reducir la incertidumbre en los mercados.