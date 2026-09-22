El Gobierno nacional cuestionó la decisión de la jueza porteña Laura De Marinis, quien declaró inconstitucional para un caso concreto la aplicación del artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de una tentativa de robo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, rechazó la resolución y defendió el nuevo Régimen Penal Juvenil.

“Estoy en total desacuerdo con esa posición, se le hace daño a los argentinos”, sostuvo Monteoliva durante una entrevista con Infobae en Vivo. La funcionaria afirmó además que la decisión perjudica a la Justicia y a las víctimas, y cuestionó el criterio adoptado por la magistrada.

Qué resolvió la jueza

La resolución de De Marinis se produjo en una causa iniciada por una tentativa de robo en la Ciudad de Buenos Aires. El adolescente tenía 14 años y, a partir del planteo realizado por su defensa, la jueza consideró que la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en ese caso resultaba incompatible con principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales.

La Ley 27.801, sancionada en febrero de 2026 y vigente desde el 5 de septiembre, establece un régimen penal juvenil aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. La resolución de De Marinis cuestionó específicamente la aplicación de esa norma en el expediente analizado y no anuló la ley en todo el país.

Entre sus fundamentos, la magistrada sostuvo que la incorporación al sistema penal debe ser considerada como último recurso y vinculó su decisión con el principio de no regresividad en materia de derechos de niños y adolescentes.

Apelación y reacción política

La decisión generó también cuestionamientos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció que impulsará un pedido de juicio político contra De Marinis y adelantó que la Ciudad apelará el fallo.

De esta manera, la resolución quedó sujeta a una eventual revisión de tribunales superiores. Mientras avanza ese proceso, el debate se concentra en el alcance del nuevo Régimen Penal Juvenil y en los límites de la intervención judicial sobre su aplicación en casos concretos.