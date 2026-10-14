El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, defendió este miércoles 14 de octubre el proyecto de Presupuesto 2027 y las políticas laborales del Gobierno de Javier Milei durante una exposición en la Cámara de Diputados. En medio de cuestionamientos de la oposición, el funcionario sostuvo que "no todos quieren trabajar en relación de dependencia ni poner su tiempo bajo la dirección de un empleador" y destacó el monotributo y el trabajo autónomo como alternativas de inserción laboral.

La presentación se desarrolló durante la segunda jornada de debate del Presupuesto 2027 en la comisión correspondiente. Cordero permaneció más de cuatro horas ante los legisladores, donde defendió la reforma laboral y explicó los objetivos del Gobierno para promover nuevas modalidades de contratación.

Uno de los principales argumentos del funcionario fue que las políticas públicas deben reconocer distintas formas de trabajo y no limitar las posibilidades de generar ingresos al empleo tradicional en relación de dependencia. En ese sentido, mencionó el trabajo autónomo, el monotributo y los emprendimientos con colaboradores como alternativas dentro del mercado laboral.

Cordero también defendió el monotributo como una modalidad formal que permite acceder a la seguridad social y a prestaciones de salud. Además, alentó a los trabajadores independientes a registrarse para incorporarse al sistema formal.

Qué dijo sobre los planes sociales y el empleo

Durante su exposición, el secretario de Trabajo cuestionó los mecanismos de asistencia social que, según su interpretación, desalentaban la búsqueda de empleo formal ante la posibilidad de perder los beneficios.

En particular, mencionó el programa Potenciar Trabajo y sostuvo que su funcionamiento dificultaba que los beneficiarios pudieran incorporarse al mercado laboral sin perder la asistencia económica.

El funcionario afirmó que unas 950.000 personas fueron incorporadas al universo laboral, aunque aclaró que ese movimiento no necesariamente se refleja en las estadísticas de desocupación. Explicó que se trata de personas anteriormente excluidas de ese universo y que ahora pueden percibir una suma fija mediante el programa Volver al Trabajo.

Asimismo, defendió los cambios orientados a reducir la incertidumbre de los empleadores ante posibles conflictos judiciales derivados de las contrataciones.

Salarios por encima de la inflación, pero sin trasladar aumentos a los precios

Otro de los puntos centrales de la exposición estuvo relacionado con los salarios y las negociaciones paritarias. Cordero sostuvo que el objetivo del Gobierno es que los ingresos de los trabajadores superen la inflación, pero sin que esos incrementos sean trasladados a los precios de los productos y servicios.

En ese marco, planteó la necesidad de avanzar con acuerdos salariales que contemplen las características de cada actividad económica, región y empresa.

El funcionario también mencionó la posibilidad de implementar salarios dinámicos en aquellas compañías que tengan capacidad económica para afrontarlos, sin imponer obligaciones que puedan comprometer su continuidad.

Además, defendió el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) como una herramienta destinada a facilitar el pago de indemnizaciones, especialmente cuando las empresas atraviesan dificultades financieras.

Cuestionamientos de la oposición durante el debate

La exposición de Cordero generó críticas entre legisladores opositores, quienes cuestionaron la falta de respuestas concretas a algunas de las consultas realizadas durante la reunión.

Entre los temas planteados estuvieron la ampliación de las licencias parentales, los derechos de los monotributistas y las condiciones laborales de quienes prestan servicios mediante plataformas digitales.

La diputada Marina Salzmann, de Unión por la Patria, consultó al funcionario sobre la posibilidad de ampliar las licencias parentales y establecer una asignación para trabajadores monotributistas.

Según trascendió, Cordero respondió que el Gobierno no tiene previsto elevar por ley los mínimos correspondientes y que esas cuestiones deberían resolverse mediante acuerdos entre privados.

También se abordó la situación de los repartidores de aplicaciones y la responsabilidad de las empresas respecto de los seguros por accidentes de trabajo.

De esta manera, la exposición dejó nuevamente en debate las condiciones del empleo formal, el crecimiento de las modalidades independientes y las reformas laborales impulsadas por el Gobierno nacional.