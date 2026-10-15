El Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra los manifestantes detenidos durante los incidentes registrados este jueves 15 de octubre en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria. La jornada terminó con al menos 25 personas detenidas, ocho efectivos de seguridad heridos y daños en el espacio público que fueron estimados preliminarmente en $90 millones.

El Ministerio de Seguridad trabaja en la elaboración de la presentación judicial, que contempla posibles delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. En paralelo, se recopilan imágenes y videos para identificar a las personas que habrían participado en las agresiones y los destrozos.

Los enfrentamientos se produjeron durante la tarde, cuando grupos de manifestantes protagonizaron incidentes con los efectivos que custodiaban las inmediaciones del edificio legislativo. Durante los disturbios se registraron ataques con piedras y otros elementos contundentes, mientras las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y un camión hidrante para dispersar a los involucrados.

Ocho policías heridos y un menor de 14 años detenido

Como consecuencia de los enfrentamientos, ocho integrantes de las fuerzas federales resultaron lesionados. Entre ellos se encuentran cuatro efectivos de Gendarmería Nacional, dos de Prefectura Naval Argentina y dos de la Policía Federal Argentina.

Además, entre las 25 personas detenidas se encuentra un adolescente de 14 años que fue aprehendido por la Policía de la Ciudad en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre, acusado de arrojar piedras contra un patrullero.

Ante esta situación, intervino la Unidad Fiscal de Flagrancia Este, que dispuso dar participación al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, debido al tratamiento legal específico que corresponde a las personas menores de edad.

Los destrozos en el Congreso fueron estimados en $90 millones

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó una primera evaluación de los daños ocasionados durante los incidentes y estimó que las reparaciones podrían alcanzar los $90 millones.

Entre los sectores afectados se encuentran veredas, bancos, canteros, espacios verdes y otros elementos del mobiliario urbano de la Plaza de los Congresos y sus alrededores.

La cifra corresponde a una estimación preliminar y podría modificarse cuando finalice el relevamiento de los daños.

La Justicia deberá determinar las responsabilidades

Los incidentes ocurrieron durante una movilización convocada por estudiantes, docentes, sindicatos y organizaciones sociales en defensa de la educación pública y para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El Ministerio de Seguridad busca reunir pruebas que permitan individualizar a quienes participaron en los hechos denunciados. La presentación judicial deberá ser evaluada por la Justicia, que tendrá a su cargo determinar las eventuales responsabilidades penales.

Por el momento, las acusaciones anunciadas por el Gobierno no implican que se haya acreditado judicialmente la responsabilidad de los detenidos.