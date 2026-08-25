El Gobierno nacional volvió a descartar una asistencia estatal destinada a las personas que mantienen deudas y enfrentan dificultades para cumplir con sus pagos. El vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó este martes la postura oficial y aseguró que destinar recursos públicos a esa problemática significaría, en los hechos, rescatar a las entidades financieras.

Durante su habitual conferencia de prensa, Ravier sostuvo que una parte importante del problema está relacionada con las condiciones bajo las cuales bancos y entidades financieras no bancarias otorgaron créditos durante los últimos años.

“El problema acá, en gran parte, es de los bancos y de las entidades financieras no bancarias que han otorgado créditos con tasas de interés elevadas”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, explicó que las entidades aplicaron tasas altas para protegerse frente a los riesgos asociados a los préstamos otorgados. Sin embargo, el deterioro en la capacidad de pago de familias y particulares terminó aumentando los niveles de incumplimiento.

Ravier rechazó que el Estado deba utilizar recursos de los contribuyentes para intervenir. Según planteó, hacerlo implicaría transferir dinero de una parte de la sociedad hacia el sistema financiero. “Salvar esta situación desde el Gobierno con dinero de los pagadores de impuestos de alguna manera implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”, señaló.

Además, el vocero vinculó parte de las dificultades crediticias con decisiones adoptadas en el Congreso y aseguró que durante 2024 aumentaron las líneas de crédito, mientras que los problemas de mora comenzaron a hacerse visibles durante 2025.

La morosidad y la postura del Gobierno

Desde la administración de Javier Milei consideran que el nivel actual de morosidad no constituye una crisis que justifique una intervención estatal. De acuerdo con los últimos datos del Banco Central, la irregularidad del sector privado pasó del 7,7% en mayo al 7,6% en junio.

En el Gobierno esperan que mayo haya marcado el pico y que los niveles comiencen a reducirse gradualmente durante los próximos meses. Sin embargo, reconocen que la normalización de la situación financiera de quienes cayeron en mora puede demorar entre seis y doce meses.

Por el momento, una de las alternativas disponibles son las líneas del Banco Nación para refinanciar obligaciones. Entre ellas se encuentran herramientas para consolidar deudas y refinanciar saldos de tarjetas de crédito.

La postura oficial también fue respaldada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien sostuvo que las propias entidades bancarias no están reclamando una intervención directa del Gobierno. De esta manera, la Casa Rosada mantiene su criterio de que el problema debe resolverse entre las entidades que otorgaron los créditos y las personas que los tomaron.