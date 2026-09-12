El Gobierno nacional prevé destinar más de $300 mil millones durante 2027 para avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una de las principales obras de infraestructura de Defensa proyectadas para los próximos años.

La partida será incorporada al Presupuesto 2027 que el Ejecutivo enviará al Congreso y estará destinada a darle continuidad al proyecto, con el objetivo de que las obras comiencen a tomar ritmo desde los primeros meses del próximo año.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó que se trata de fondos adicionales para avanzar con la iniciativa y aseguró que serán financiados con recursos propios del Estado, sin recurrir a créditos de organismos internacionales o financiamiento externo.

Cuánto costará la obra

El proyecto completo tiene un costo estimado de alrededor de US$450 millones y el Gobierno apunta a finalizarlo entre mediados y fines de 2029.

La decisión de reforzar el financiamiento llega después de que el Ejecutivo reasignara casi $218.000 millones para Defensa y las Fuerzas Armadas mediante un DNU. Ahora, el Presupuesto 2027 incorporará una nueva partida superior a los $300.000 millones para continuar con la Base Naval.

Qué obras se harán con esos fondos

La prioridad será la construcción del nuevo muelle, considerada la obra central del proyecto. La estructura tendrá finalmente 585 metros y permitirá que la Armada pueda recibir buques de mayor porte que actualmente deben operar desde el puerto comercial de Ushuaia.

El plan también contempla la construcción de obradores, servicios marítimos para abastecer de agua, energía y combustible al muelle, un área destinada a la logística antártica y la urbanización del predio.

En una segunda etapa está prevista la relocalización de la actual Base Naval de Ushuaia y la construcción de 450 viviendas para el personal.

El objetivo es terminarla en 2029

Según el cronograma oficial, las primeras licitaciones se lanzarían durante las próximas semanas y las obras comenzarían el 2 de enero de 2027.

La planificación establece que durante los primeros 18 meses se avance con aproximadamente el 40% del muelle, mientras que la construcción completa demandaría entre 30 y 36 meses.

El Gobierno considera que la Base Naval Integrada tendrá un rol estratégico para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la conexión logística con la Antártida.