El Gobierno dijo que la UTA rechazó una propuesta y cuestionó cómo inició el paro

La medida de fuerza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) continúa este jueves 8 de octubre en San Juan, luego de una primera jornada de paro que dejó sin servicio de colectivos a la provincia durante el miércoles. En medio del conflicto por las diferencias salariales entre los trabajadores y las empresas, el Gobierno provincial informó que realizó una propuesta para intentar destrabar la situación, pero que fue rechazada.

A través de un comunicado difundido este jueves, la Secretaría de Tránsito y Transporte se refirió a la protesta iniciada ayer y señaló que la medida de fuerza “no fue comunicada formalmente con la anticipación y los requisitos establecidos por la normativa vigente”.

El paro comenzó durante las primeras horas del miércoles y afectó el funcionamiento del transporte público en San Juan. La UTA reclama el cumplimiento de los acuerdos salariales correspondientes a los trabajadores del sector, mientras que las empresas sostienen que existen dificultades para afrontar los incrementos reclamados sin una actualización de los recursos destinados al sistema.

Frente al conflicto, desde el Gobierno provincial señalaron que tuvieron como prioridad garantizar el traslado de los usuarios y que, con ese objetivo, realizaron una propuesta destinada a contribuir a la solución de las diferencias salariales planteadas por los trabajadores.

Sin embargo, según informó la Secretaría de Tránsito y Transporte, la propuesta fue rechazada.

Conciliación obligatoria

En paralelo, durante la jornada del miércoles la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a una audiencia entre la UTA y las empresas de transporte para este jueves 8 de octubre.

La instancia tiene como objetivo generar un espacio de diálogo entre las partes para intentar alcanzar un acuerdo y avanzar hacia la normalización del servicio.

No obstante, mientras se desarrolla este proceso, la medida de fuerza continúa este jueves, por lo que los usuarios del transporte público vuelven a verse afectados por la interrupción del servicio.

El conflicto enfrenta al gremio y a las empresas en torno al pago de las diferencias salariales reclamadas por los choferes. Las compañías nucleadas en la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) habían planteado que abonaron los salarios de septiembre dentro del plazo legal y de acuerdo con las posibilidades económicas del sistema.

De esta manera, la audiencia convocada por la Subsecretaría de Trabajo aparece como una instancia para intentar acercar las posiciones entre trabajadores y empresas, mientras el Gobierno busca destrabar el conflicto y recuperar la prestación normal del transporte público en San Juan.