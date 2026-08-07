El Gobierno decidió modificar la estrategia para avanzar con el paquete de desregulación y analiza dividirlo en distintos proyectos antes de enviarlo al Congreso. La iniciativa no fue archivada, según aseguran en la Casa Rosada, pero su tratamiento quedó postergado y será la mesa política del oficialismo la que definirá el momento, la cámara de ingreso y la forma en que cada reforma llegará al Parlamento.

“Se está revisando el paquete de Desregulación, pero se va a avanzar”, señalaron fuentes oficiales. El texto se encuentra actualmente en la Secretaría de Legal y Técnica, aunque desde el Ejecutivo explicaron que los proyectos deberán pasar primero por la mesa política antes de ser incorporados a la agenda legislativa.

La decisión de fragmentar el paquete responde a una preocupación central del oficialismo: evitar que la resistencia de un sector termine bloqueando reformas que tienen mayores posibilidades de conseguir respaldo parlamentario.

Las reformas que el Gobierno quiere priorizar

La primera etapa de la hoja de ruta oficial contempla concentrar las negociaciones en cinco iniciativas consideradas prioritarias: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los cambios en Inocencia Fiscal, el paquete de Propiedad Privada, la reforma electoral y el Super-RIGI.

La intención es cerrar primero las discusiones sobre esos proyectos antes de incorporar otras iniciativas que puedan abrir nuevos conflictos con gobernadores o con los bloques dialoguistas.

Recién después se incorporaría una segunda tanda de reformas, aunque el orden todavía puede cambiar según el resultado de las votaciones y el avance de las negociaciones.

En ese segundo grupo aparecen el denominado “grillete fiscal”, que incluye un mecanismo similar al shutdown estadounidense, el paquete de desregulación, el Presupuesto 2027 y las reformas de seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales.

El mercado de seguros, una prioridad para Milei

Dentro de esa segunda etapa, el presidente Javier Milei considera prioritaria la reforma del mercado de seguros.

El Gobierno trabaja en un proyecto específico para permitir que las compañías puedan diseñar productos sin autorización previa, mientras que el organismo regulador concentraría su función en el control de solvencia y la prevención de fraudes.

La iniciativa también busca ampliar la oferta de coberturas y fue presentada como un proyecto separado, aunque vinculado con la reforma financiera general.

Después aparecen los cambios relacionados con el corretaje inmobiliario y el mercado de capitales.

Cambios para inmobiliarias y mercado de capitales

El Gobierno pretende vincular parte de estas modificaciones con Inocencia Fiscal, con el objetivo de que una porción de los ahorros no declarados que ingrese al sistema pueda dirigirse hacia instrumentos de inversión y financiamiento productivo.

Entre ellos se encuentran bonos corporativos, fideicomisos y mecanismos de financiamiento colectivo.

En el sector inmobiliario, el borrador propone reducir requisitos nacionales para ejercer el corretaje, habilitar la participación de personas humanas y jurídicas y permitir que el servicio sea prestado mediante plataformas digitales.

También plantea impedir la fijación de pisos, valores sugeridos o topes para las comisiones y considera contrarias a la libre competencia las restricciones vinculadas con la residencia o las incompatibilidades absolutas con otras actividades.

La caída de la Ley de Tierras cambió la estrategia

La decisión de no presentar todo el paquete como una única ley se profundizó después de la caída del capítulo relacionado con la extranjerización de tierras.

El alejamiento de algunos gobernadores que hasta entonces eran considerados aliados generó preocupación dentro de la Casa Rosada y fortaleció la posición de quienes plantean que el Gobierno debe evaluar previamente el costo político de cada reforma antes de llevarla al Congreso.

En el Ejecutivo también reconocen problemas de coordinación entre las áreas técnicas y políticas, tanto en la elaboración de proyectos de ley como en las medidas que se implementan mediante decretos.

La intención ahora es que las iniciativas más sensibles sean revisadas por la mesa política antes de ser publicadas o enviadas al Congreso.

Sturzenegger mantiene el respaldo de Milei

Pese a las diferencias internas, en el Gobierno aseguran que Sturzenegger continúa firme y conserva el respaldo del Presidente. La discusión ahora pasa por ordenar la agenda y evitar que los conflictos entre los distintos sectores del oficialismo terminen complicando las negociaciones parlamentarias.

Con este nuevo esquema, la Casa Rosada busca avanzar con una estrategia más gradual: seleccionar las reformas con mayor viabilidad política, dividir el paquete de 144 páginas y negociar cada iniciativa por separado.

La mesa política tendrá ahora la tarea de definir cuáles serán los primeros proyectos en llegar al Congreso, en qué momento se presentarán y por qué cámara ingresará cada uno.