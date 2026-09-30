El Gobierno nacional modificó el régimen que permite importar vehículos eléctricos e híbridos sin pagar el arancel de importación extrazona y elevó de manera considerable el valor máximo de las unidades que pueden acceder al beneficio.

A partir del nuevo esquema, los autos 100% eléctricos podrán tener un valor FOB de hasta US$35.000 por unidad, frente a los US$16.000 que regían anteriormente. Para los híbridos convencionales y los híbridos enchufables, el nuevo límite será de US$18.000, mientras que los denominados mild hybrid conservarán el tope de US$16.000.

La modificación fue establecida mediante el Decreto 1128/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y comenzará a regir desde el 1 de octubre.

Qué significa el valor FOB

El límite de US$35.000 no representa necesariamente el precio final que tendrá el vehículo en una concesionaria argentina.

El valor FOB (Free on Board) corresponde al precio de la unidad en origen, antes de sumar el transporte internacional, el seguro y otros costos que intervienen hasta llegar al precio de venta al público.

El beneficio consiste en llevar a 0% el Derecho de Importación Extrazona para las unidades que cumplan con las condiciones del régimen y obtengan una asignación dentro del cupo correspondiente.

Qué vehículos podrán ingresar

El nuevo esquema establece distintos límites según el tipo de motorización:

Eléctricos puros: hasta US$35.000 FOB.

Híbridos convencionales y enchufables: hasta US$18.000 FOB.

Mild hybrid: hasta US$16.000 FOB.

La medida alcanza a vehículos que ingresen completamente armados, semidesarmados o totalmente desarmados, de acuerdo con las posiciones arancelarias contempladas por la normativa.

Según explicó el Gobierno, la actualización busca adecuar el régimen a la evolución tecnológica y a los valores de los vehículos eléctricos más modernos, además de ampliar la oferta disponible en el mercado argentino.

Un mercado que creció con fuerza

La decisión llega en medio de un fuerte crecimiento de los vehículos electrificados en Argentina.

Durante 2025 se patentaron unas 25.600 unidades híbridas y eléctricas, un 90% más que las 13.500 registradas en 2024.

La expansión fue todavía mayor durante 2026: en los primeros siete meses del año se patentaron 48.320 vehículos electrificados, un incremento del 322% frente al mismo período del año anterior.

En ese lapso, la participación de estas tecnologías dentro del mercado pasó del 4,4% al 21,1%, mientras que el 72% de las unidades patentadas correspondió a modelos alcanzados por el régimen de arancel cero.

Cuántos vehículos ya ingresaron con arancel cero

Las convocatorias correspondientes a 2025 y 2026 contemplaron en conjunto 100.000 unidades dentro del régimen.

Hasta el momento ingresaron al país 68.792 vehículos, correspondientes a 58 modelos de 29 marcas, según los datos oficiales.

El próximo paso será la convocatoria correspondiente al cupo de 2027, cuya resolución será publicada próximamente por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Con el nuevo techo de US$35.000, el régimen permitirá que una cantidad mayor de modelos eléctricos pueda competir por esas unidades con arancel cero, ampliando el abanico de opciones disponibles para el mercado argentino.