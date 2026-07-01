El Gobierno nacional confía en que la inflación de junio haya cerrado por debajo del 2%, lo que representaría la tercera desaceleración mensual consecutiva y el menor registro desde agosto de 2025. De confirmarse esa expectativa, el dato llegaría en la antesala de las elecciones legislativas y marcaría un nuevo avance en la estrategia oficial para contener la suba de precios.

La proyección fue anticipada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su primera conferencia de prensa. "Los números de inflación han sido buenos", sostuvo el funcionario, quien agregó que "ya se está hablando de que va a romper el 2%, a ver si podemos romper esta inercia", en referencia a las estimaciones que manejan tanto el Gobierno como distintas consultoras privadas.

El optimismo oficial coincide con las previsiones de los analistas, que ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio en una franja de entre 1,8% y 2,1%. De esa manera, la inflación se mantendría en niveles similares o levemente inferiores a los registrados en mayo, consolidando la tendencia descendente iniciada tras el pico de marzo, cuando el indicador alcanzó el 3,4%.

Entre los factores que explican la desaceleración aparecen los menores incrementos en combustibles, luego de que YPF y el resto de las petroleras decidieran no trasladar plenamente el aumento internacional del precio del petróleo a los surtidores. También influyó la moderación en el precio de los alimentos, especialmente de la carne vacuna, que habría registrado en junio su menor aumento desde la primavera pasada.

A esto se sumó una evolución contenida de los servicios regulados. Las tarifas de electricidad, agua y gas tuvieron incrementos moderados, contribuyendo a limitar el impacto sobre el índice general de precios.

Las consultoras privadas también reflejaron esa tendencia. Orlando J. Ferreres & Asociados estimó una inflación de 2,1% para el Gran Buenos Aires, igual que en mayo, con una variación interanual de 31,4%. Los mayores aumentos se registraron en Educación (4%), Alimentos y bebidas (3,1%), Esparcimiento (2,8%) y Vivienda (2,3%). La inflación núcleo también fue de 2,1%.

Por su parte, la consultora C&T calculó un incremento de 1,9%, el más bajo desde agosto de 2025. Según su informe, Salud aumentó 2,5% impulsada por medicamentos y medicina prepaga, mientras que Alimentos y bebidas avanzó 1,9%. En ese rubro se destacó un fuerte incremento en verduras, superior al 10%, mientras que la carne mostró el menor ajuste desde septiembre.

El informe de C&T también señaló que la inflación perdió intensidad hacia el cierre del mes y terminó más cerca del 1,5%, lo que abre expectativas de una mayor desaceleración durante julio, aunque advirtió que la temporada de vacaciones de invierno podría ejercer cierta presión sobre los precios vinculados al turismo.

Las mediciones semanales también respaldaron ese escenario. EconViews registró una suba de apenas 0,2% en la canasta de alimentos y bebidas durante la última semana de junio, con un acumulado de 1,1% en las cuatro semanas previas. Analytica, en tanto, midió un incremento semanal de 0,1% y proyectó un IPC mensual de 1,8%, mientras que LCG informó que los alimentos no registraron aumentos en la última semana del mes, dejando un promedio de 1,5% para las últimas cuatro semanas.

Con estas estimaciones, la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026 se ubicaría en torno al 16%. El dato oficial será difundido por el INDEC el próximo martes 14 de julio y permitirá confirmar si el índice finalmente logró perforar el umbral del 2% mensual que el propio Gobierno anticipó.

Al referirse al desafío de continuar reduciendo la inflación, Ravier comparó el proceso argentino con experiencias internacionales. "En experiencias como Israel, Perú y Chile, viniendo de niveles de inflación tan elevados, hay una abrupta baja de manera casi inmediata, pero después romper ese 2% mensual cuesta. Yo creo que esa batalla la vamos a ganar", afirmó.