La administración nacional puso en marcha una estrategia para fortalecer el sector nuclear argentino y estudia una propuesta de inversión privada por US$120 millones destinada a reactivar la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén. La iniciativa forma parte del denominado Plan Nuclear, con el que se busca impulsar la participación de capitales privados en actividades vinculadas a la energía nuclear con fines pacíficos.

La propuesta fue presentada por las empresas Saesa y Spark, que plantearon la puesta en funcionamiento de la planta neuquina, actualmente inactiva desde 2017. Se trata de la única instalación de este tipo en América Latina y una de las pocas existentes a nivel mundial.

Según los cálculos preliminares, la reactivación permitiría generar exportaciones cercanas a los US$80 millones por año y ubicar a la Argentina entre los principales productores globales de agua pesada, un insumo estratégico utilizado en reactores nucleares para generación eléctrica, investigación científica y aplicaciones industriales.

El proyecto también busca aprovechar los recursos energéticos disponibles en Vaca Muerta, ya que la producción de agua pesada requiere grandes cantidades de gas natural. De concretarse, la iniciativa permitiría recuperar una capacidad industrial considerada clave para el desarrollo tecnológico y energético del país.

Desde el sector empresario destacan que la PIAP representa un activo estratégico de relevancia internacional. Además de abastecer potencialmente al mercado interno, la planta podría convertirse en una fuente de divisas mediante la exportación de agua pesada a países que operan centrales nucleares de características similares a las argentinas.

El Gobierno considera al desarrollo nuclear como una de las áreas con potencial para ampliar la matriz exportadora nacional. Por ello, impulsa proyectos vinculados a combustibles, insumos y tecnología aplicada a la energía nuclear, en línea con la creciente demanda internacional de fuentes energéticas alternativas.

La decisión final sobre la inversión aún se encuentra bajo análisis. Sin embargo, la propuesta representa uno de los proyectos más ambiciosos para el sector nuclear argentino en los últimos años y podría marcar el regreso de una actividad estratégica que permanece detenida desde hace casi una década.