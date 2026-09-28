El Gobierno nacional y Aeropuertos Argentina 2000 cerraron la renegociación de la concesión que administra los principales aeropuertos del país. El nuevo acuerdo extiende el contrato hasta el 13 de febrero de 2049 y establece una inversión adicional de US$600 millones destinada a infraestructura aeroportuaria.

La empresa había solicitado originalmente una prórroga de 40 años, con un período inicial de 30 años y otros 10 prorrogables. Finalmente, el acuerdo establece una extensión de 11 años respecto del vencimiento que estaba previsto.

Sin embargo, el contrato contempla una posibilidad de ampliación adicional. Si Aeropuertos Argentina 2000 cumple determinadas condiciones de financiamiento y ejecución de obras, la concesión podrá extenderse hasta el 13 de febrero de 2056.

La condición para llegar hasta 2056

La extensión extraordinaria está vinculada directamente con la inversión adicional comprometida. Antes del 30 de junio de 2027, la empresa deberá demostrar, mediante un informe elaborado por una de las principales firmas de auditoría del mundo, que dispone de los fondos, créditos o compromisos financieros necesarios para afrontar los US$600 millones.

Además, el 75% de las obras correspondientes a esa inversión deberá estar ejecutado antes del 31 de diciembre de 2031. El plan contempla inversiones en infraestructura aeroportuaria y, según la documentación oficial, la inversión directa adicional tiene como destino el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

Si la empresa no cumple con las condiciones establecidas, la concesión finalizará en 2049 y no se aplicará la extensión hasta 2056.

Qué pasó con la rentabilidad

Otro de los puntos centrales de la renegociación fue la tasa interna de retorno (TIR). Aeropuertos Argentina 2000 pretendía una tasa cercana al 17%, vinculada al riesgo país, y buscaba que funcionara como una obligación exigible al Estado.

Finalmente, el acuerdo fijó una TIR de referencia del 14,30%, sin mecanismos que permitan aumentarla automáticamente.

La renegociación se produjo en el marco de las diferencias entre la compañía y el Estado por la evolución económica del contrato y el impacto que tuvo la pandemia sobre el tráfico aéreo, los ingresos y los costos de la concesión. El organismo regulador consideró que la caída de la actividad provocó una distorsión extraordinaria de la ecuación económico-financiera.

El pedido por el RIGI y la demanda judicial

La compañía también había solicitado que las inversiones previstas en su plan pudieran acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno rechazó ese pedido, por lo que las obras adicionales no tendrán ese tratamiento especial.

El acuerdo también busca cerrar la disputa judicial entre las partes. Aeropuertos Argentina 2000 deberá desistir de la demanda iniciada en 2023 por la supuesta distorsión de la ecuación económico-financiera del contrato.

A partir del convenio, el Estado nacional, la empresa y sus accionistas no tendrán nuevos reclamos entre sí por los conceptos comprendidos en la renegociación. De esta manera, el acuerdo pretende cerrar los conflictos acumulados alrededor de la concesión.

La excusación de Javier Milei

En paralelo con el cierre de la renegociación, el presidente Javier Milei se excusó de intervenir en los trámites vinculados con Aeropuertos Argentina 2000 y su grupo empresario debido a su relación profesional previa con Corporación América.

La decisión dejó la intervención en manos del jefe de Gabinete. La excusación fue formalizada mediante el Decreto 1074/26 y alcanzó los procedimientos relacionados con la empresa, sus accionistas y sociedades vinculadas.

Con el nuevo acuerdo, Aeropuertos Argentina 2000 mantendrá la concesión bajo un esquema de largo plazo, con vencimiento en 2049 y la posibilidad de llegar hasta 2056 si acredita el financiamiento de los US$600 millones y cumple con el cronograma de obras establecido.