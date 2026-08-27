El Gobierno nacional busca impulsar un salario mínimo garantizado superior al millón de pesos dentro de las negociaciones paritarias. La iniciativa de la Secretaría de Trabajo apunta a que los convenios colectivos contemplen un piso de $1.070.000 para agosto de 2026.

La propuesta no implica que ese monto pase automáticamente a convertirse en el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El objetivo es que sindicatos y cámaras empresarias negocien ese piso dentro de cada convenio y que, posteriormente, los acuerdos sean homologados por la Secretaría de Trabajo.

Fuentes oficiales señalaron que la intención ya comenzó a comunicarse especialmente a sectores que cuentan con remuneraciones inferiores al monto planteado. Entre ellos aparecen trabajadores de Maestranza, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y Sanidad.

“Lo tienen que negociar los sindicatos con las cámaras y después nosotros los homologamos”, explicaron desde la cartera laboral.

De esta manera, el Ejecutivo busca que las próximas discusiones salariales incorporen un ingreso mínimo garantizado para los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos más rezagados.

No es el Salario Mínimo, Vital y Móvil

La iniciativa se conoce en momentos en que el Gobierno también convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para discutir una actualización del SMVM.

La reunión está prevista para este viernes 28 de agosto de manera virtual. Primero, desde las 10, se reunirá la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo. Posteriormente, a las 12.30, será el turno de la sesión plenaria del Consejo.

Allí, representantes de los trabajadores, empleadores y el Gobierno deberán discutir el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil y los montos mínimo y máximo correspondientes a la prestación por desempleo.

Por lo tanto, se trata de dos discusiones diferentes: por un lado, el Gobierno busca promover un piso de $1.070.000 dentro de determinadas negociaciones paritarias; por otro, este viernes comenzará formalmente la discusión para definir el nuevo SMVM.