El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de retiros voluntarios destinado a empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, una medida que podría alcanzar a unos 20.000 trabajadores. La iniciativa quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial, y permitirá solicitar la desvinculación laboral durante noviembre.

El programa está dirigido al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Según lo informado por el Gobierno, el esquema contempla compensaciones económicas diferenciadas de acuerdo con la edad, los años de aportes jubilatorios y la antigüedad de cada empleado.

La adhesión no es automática: las autoridades de cada jurisdicción deberán evaluar las solicitudes y podrán rechazarlas si consideran que la salida del trabajador afecta el funcionamiento del servicio. Además, los cargos de quienes accedan al régimen serán eliminados.

Cuándo se podrá solicitar el retiro

El período de inscripción estará habilitado del 1 al 30 de noviembre de 2026. La autoridad de aplicación podrá disponer una única prórroga de hasta 30 días corridos.

Una vez cerrado el plazo, las jurisdicciones tendrán 40 días corridos para resolver las solicitudes. Si no existe una aceptación expresa dentro de ese período, el pedido se considerará rechazado.

Cuánto podrán cobrar los empleados

El régimen establece distintas modalidades de compensación según la situación de cada trabajador.

Personas próximas a la edad jubilatoria, sin aportes suficientes: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 podrán optar, bajo las condiciones previstas, entre una gratificación por antigüedad o el cobro del 60% de la remuneración bruta mensual durante un máximo de 36 meses.

Trabajadores con aportes jubilatorios completos: mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64, con al menos 30 años de aportes, podrán recibir una compensación calculada sobre la antigüedad, con topes establecidos en la normativa y un adicional de cinco remuneraciones.

Trabajadores más jóvenes: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 podrán recibir una remuneración por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 salarios, más un adicional de cuatro o cinco remuneraciones según los años de servicio.

Los montos finales dependerán de las condiciones individuales y de los límites establecidos en el decreto.

Quiénes quedan excluidos

La medida no comprende a todo el sector público. Está circunscripta a las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional centralizada que establece la normativa.

Entre las exclusiones previstas se encuentran integrantes en actividad de las Fuerzas Armadas y de seguridad, personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado, del Servicio Exterior y del Sistema Federal de Manejo del Fuego, además de otros sectores específicos. Tampoco alcanza de manera general a organismos descentralizados, como la ANSES.

Una restricción para volver al Estado

Quienes adhieran al régimen no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años, bajo las condiciones previstas en el decreto. La restricción busca evitar que los beneficiarios reciban la compensación y luego regresen a un puesto estatal.

La medida se enmarca en la política del Gobierno nacional de reorganización de las estructuras públicas y reducción de la dotación estatal. La supresión de los cargos correspondientes a quienes se desvinculen forma parte de las condiciones centrales del nuevo programa.