En la antesala de la privatización del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, que favorecerá a empresarios amigos del presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo resolvió a favor de Mendoza una histórica disputa territorial al derogar el Decreto 1560/73, una norma que establecía la distribución en partes iguales de las regalías energéticas entre dicha provincia y La Pampa.

Con esta medida, la gestión de Alfredo Cornejo pasará a cobrar el 100% de los recursos, un monto estimado preliminarmente en 2,5 millones de dólares anuales, cifra que se potenciaría tras la nueva concesión a 30 años que se disputan los hermanos Neuss y Pampa Energía de Marcelo Mindlin.

La decisión desató un fuerte revés político e institucional. El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, calificó la medida como un "robo" —sumado al histórico conflicto por el cauce del río Atuel— y adelantó que la Fiscalía de Estado provincial realizará una presentación judicial para impugnar el decreto.

Por su parte, Mendoza ratificó que continuará con su demanda ante la Corte Suprema por los fondos percibidos históricamente por La Pampa, un litigio cuyo cálculo inicial ascendía a 680 millones de dólares.

En el plano político, el costo recayó directamente sobre el vocero y aspirante a la gobernación pampeana, Adrián Ravier, quien evitó dar declaraciones públicas ante la consulta del diario La Arena ("Disculpame, pero no puedo").

El prolongado silencio del funcionario desató duras críticas y pedidos de renuncia por parte de dirigentes locales y figuras públicas como el intendente Luciano Di Napoli y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, complicando severamente sus aspiraciones electorales en la provincia.

Reacciones y consecuencias

"Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles. El Decreto pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa", festejó Cornejo. Pero Ziliotto, por su parte, salió muy fuerte contra la decisión. "Río Atuel. No solo Mendoza nos robó un río.

Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. No nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano", dijo el gobernador.

Fuentes del gobierno pampeano adelantaron que la Fiscalía de Estado de la provincia hará una presentación judicial para impugnar el decreto, en el marco de la eterna disputa por los recursos del río Atuel que en La Pampa dicen que Mendoza se apropió para los proyectos energéticos.

Mendoza también avisó que continuará con una demanda ante la Corte Suprema por las regalías de Los Nihuiles que ya cobró La Pampa y por el que reclamaba inicialmente una compensación de 680 millones de dólares. "El reclamo al 2022, que es cuando se presentó la demanda, alcanzaba los 680 millones de dólares. Hay que hacer una actualización de eso", dijo la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Campaña electoral pinchada

Quien quedó muy golpeado por esta decisión de su amigo Milei es el vocero Ravier, que quiere ser candidato a gobernador de La Pampa pero deberá hacer campaña con el peso de una medida muy perjudicial para la provincia. Al funcionario ya lo están destrozando en La Pampa por su silencio.

"Si a Ravier le queda algo de dignidad tiene que renunciar inmediatamente a este gobierno que despoja a los pampeanos", lo apuró el intendente de La Pampa, Luciano Di Napoli. "Nos robaron un río, ahora nos roban las regalías. Te escuchamos Adrián Ravier a ver como lo explicas", tuiteó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que es pampeano.

"Disculpame, pero no puedo", le respondió Ravier al diario La Arena cuando le pidieron una opinión sobre el decreto. En la provincia ya empezaron a recordar que el vocero es porteño.