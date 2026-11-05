El Gobierno mejoró la oferta salarial docente y los gremios responderán el 13 de noviembre

La negociación salarial docente en San Juan pasó a un nuevo cuarto intermedio luego de que el Gobierno provincial presentara una nueva propuesta durante la reunión paritaria de este miércoles 4 de noviembre. El ofrecimiento contempla actualizaciones vinculadas a la inflación de octubre y noviembre, además de un incremento del 1,5% para enero de 2027.

El encuentro correspondió a la segunda sesión de la tercera negociación salarial del año y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. También estuvieron presentes los representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.

Según lo presentado por el Ejecutivo, la propuesta establece tres modificaciones en el valor índice que determina los salarios del sector. Para noviembre de 2026, se tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. Para diciembre, la actualización se calculará sobre la inflación de noviembre.

En tanto, para enero de 2027, el Gobierno ofreció un incremento del 1,5%, tomando como base el IPC de diciembre de 2026. De esta manera, la propuesta combina dos actualizaciones vinculadas a la inflación mensual con un porcentaje definido para el primer mes del próximo año.

Tras conocer el ofrecimiento, los representantes sindicales solicitaron tiempo para analizarlo y realizar las consultas correspondientes con las bases. Por ese motivo, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de noviembre, cuando los gremios deberán comunicar su respuesta.

La nueva propuesta se presentó luego de que los sindicatos anticiparan su rechazo al ofrecimiento anterior del Gobierno, que contemplaba dos incrementos del 1,5% para noviembre y diciembre.

Por ahora, la negociación continúa abierta y la definición dependerá de la postura que adopten UDAP, UDA y AMET después de evaluar la nueva oferta con los docentes.