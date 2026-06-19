El Gobierno nacional confirmó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

El Gobierno nacional confirmó este viernes un cambio de relevancia en su esquema de comunicación. Luego de una reunión mantenida con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, se anunció que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial.

La noticia fue dada a conocer por Manuel Adorni a través de sus redes sociales, donde le dedicó un mensaje de bienvenida y respaldo al economista que asumirá la tarea de comunicar las decisiones y posiciones oficiales de la administración nacional.

“Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, escribió Adorni en su cuenta de X.

La designación se conoció pocas horas después del encuentro que Ravier mantuvo con el jefe de Estado en la residencia presidencial de Olivos, donde se ultimaron detalles de su incorporación al equipo de Gobierno.

Ravier es un economista reconocido dentro del ámbito académico y una figura identificada con las ideas del liberalismo económico. A lo largo de su trayectoria desarrolló una intensa actividad como docente, investigador y divulgador de conceptos vinculados a la economía de mercado, una línea de pensamiento que coincide con la visión impulsada por el presidente Milei desde antes de llegar a la Casa Rosada.

Su desembarco en el área de comunicación representa un movimiento estratégico para el Gobierno, que busca consolidar la difusión de sus políticas y fortalecer el vínculo con la opinión pública en una etapa marcada por reformas económicas, debates legislativos y definiciones políticas de alto impacto.

Aunque todavía no trascendieron detalles sobre la fecha exacta en la que comenzará formalmente sus funciones, la confirmación oficial despejó las especulaciones que habían surgido en torno a quién ocuparía uno de los cargos más visibles dentro de la estructura gubernamental.

La figura del vocero presidencial adquirió un rol central durante la gestión de Javier Milei, ya que se convirtió en uno de los principales canales de comunicación entre el Poder Ejecutivo, los medios y la ciudadanía. En ese contexto, Adrián Ravier asumirá el desafío de transmitir el mensaje oficial en una etapa clave para el Gobierno nacional.

Con el anuncio realizado por Adorni, el Ejecutivo comienza una nueva etapa comunicacional, apostando por un perfil alineado con los principios económicos y políticos que caracterizan a la actual administración.